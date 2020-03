Ein technischer Defekt an einer Brandmeldeanlage hat am späten Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz beim Dögginger Unternehmen Frei-Lacke geführt. Nach dem Brandalarm kurz nach 23 Uhr rückten laut Polizei die Werksfeuerwehr des Unternehmens sowie die Feuerwehrabteilungen Bräunlingen und Döggingen zu dem vermeintlichen Brand aus. Die Überprüfung ergab schließlich, dass ein technischer Defekt an der Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst hatte.

Bräunlingen Feuerwehr Döggingen: Jeder Alarm kann ein Ernstfall sein Das könnte Sie auch interessieren