von Julia Berger

Landfrauen aus ganz Südbaden werden in Bräunlingen erwartet: Am morgigen Mittwoch, 30. Januar, wird in der Stadthalle in Bräunlingen beim Landfrauentag der 70. Geburtstag des südbadischen Verbandes gefeiert.

Doch warum soll die 70-Jahr-Feier ausgerechnet in Bräunlingen stattfinden? "Da wir uns als Veranstalter mit unserem alljährlichen Fest quer durchs Verbandsgebiet bewegen, haben wir uns dieses Jahr vorgenommen, die Veranstaltung auf der Baar zu feiern", sagt Brigitta Klemmer, die Vorsitzende des Landfrauenverbandes Südbaden im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband Freiburg und fügt hinzu: "Da bietet sich die Stadt Bräunlingen mit ihrer großen Festhalle hervorragend für ein solches Ereignis an."

70 Jahre sind eine lange Zeit: Der Landfrauenverband hat sich in den sieben Jahrzehnten verändert. Ursprünglich gehörten laut Klemmer nur Bäuerinnen dem Verein an. Im Laufe der Jahre wären dann immer mehr Nichtbäuerinnen hinzugekommen. Eine Landwirtschaft zuhause ist nicht mehr die Grundvoraussetzung, nun geht es darum, dass alle gemeinsam das Leben auf dem Lande gestalten. Und so gibt es mittlerweile etwa 19 000 Mitglieder in Südbaden, die sich aus allen Altersklassen, Berufen und Lebenslagen zusammen setzen.

Der strukturelle Wandel hat funktioniert, trotzdem gibt es weitere Herausforderungen für die Landfrauen. "Das Problem ist der demografischen Wandel", erklärt Klemmer. So stelle die Abwanderung aus dem ländlichen Raum in Richtung Großstadt auch die Landfrauen vor Herausforderungen. Um diesem entgegenzuwirken, werden viele Aktivitäten angeboten, die Perspektiven anbieten, den ländlichen Raum wieder attraktiver zu machen.

Angeschlossen an den Verein ist deswegen mittlerweile auch ein Bildungswerk. Es werden eintägige Seminare bis mehrtägige Schulungen veranstaltet, zum Thema Unternehmensgründung oder Selbstständigkeit.Auch auf politischer Ebene engagiert sich der Verein. Bessere Gesundheitsversorgung, Verbesserung der Infrastruktur und schnelles Internet sind Themen. Die Frauen sollen ermutigt werden, sich politisch zu interessieren oder sogar selbst einzubringen. Auch die Kommunalwahlen, die am 26. Mai stattfinden, sind bei den Landfrauen Thema: Dafür gibt es spezielle Seminare.

Zunächst wird jedoch in der Stadthalle Bräunlingen gefeiert, wo ab morgens um 10.15 Uhr bis zum späten Nachmittag ein buntes Programm geboten wird. Neben Vorträgen wie "Wertschätzung als Lebenshaltung" und "Was trägt der Schotte unterm Kilt?" soll es auch lustig zugehen. Marlies Blume wird mit ihrem Kabarett "Zur Sache frau!" auftreten.