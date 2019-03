Die aktuell hochen Windgeschwindigkeiten haben dafür gesorgt, dass in Bräunlingen einige Straßen für den Verkehr gesperrt wurden: Dabei handelt es sich um das Straßenkreuz der K 5740 nach Oberbränd sowie das Kreuz der K 5737 zwischen Mistelbrunn und Unterbränd. Wie Martin Frey, Gesamtkommandant der Bräunlinger Feuerwehr sagt, habe man bereits am Morgen einiges aufräumen müssen, was der Wind auf die Straße gepustet habe.

Präventionsmaßnahme

"Aus Sicherheitsgründen wird an diesen Stellen dann eine Vollsperrung gemacht. Man muss damit rechnen, dass dort der ein- oder andere Baum fällt, zudem kann sich die Windgeschwindigkeit am Nachmittag noch mal erhöhen", so Frey. Die Sperrung wird bis Dienstagmorgen aufrecht erhalten, dann werde die Situation neu beurteilt.