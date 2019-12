von Rainer Bombardi

Aktuell prägt Aufbruchstimmung in turbulenten Zeiten das Geschehen in der Stadtkapelle Bräunlingen. Nach dem unerwarteten Rücktritt von Dirigent Andreas Dangel setzt der Vorstand alles daran, die Lücke in der musikalischen Leitung rasch zu schließen.

Tobias Heine, Dirigent der Jugendkapelle, und Siebert Barth übernehmen kommissarisch die musikalische Leitung und im neuen Jahr erfolgt zügig die Ausschreibung der vakanten Stelle. Die Proben des Vororchesters sollen sich nahtlos fortsetzen, damit das gemeinschaftliche Musizieren des Nachwuchses nicht allzu lange unterbrochen ist. Spätestens ab dem neuen Schuljahr wird auch für die Grund- und Instrumentalausbildung eine neue Leitung bereitstehen. Bis es soweit ist soll sie wie bisher ablaufen.

Erfreuliches berichtete Vorsitzender Martin Hornung über die seit Monaten intensiv geführten Diskussionen über ein neues Probelokal. Diesbezüglich informierte der Vorsitzende über zahlreiche gemeinsame Treffen mit der evangelischen Kirchengemeinde, an denen sich auch die Stadtverwaltung beteiligte. Nach der Entscheidung des Pfarrgemeinderates, das Kirchengebäude zu veräußern, signalisierte die Stadtkapelle ihr Kaufinteresse. Aktuell ist seitens der evangelischen Kirche ein Wertegutachten in Auftrag gegeben.

Der Gemeinderat nahm das Vorhaben bereits in die mittelfristige Finanzplanung auf. Bürgermeister Micha Bächle signalisierte, dass sich die Stadt nach jetzigem Stand vorstellen könnte, sich mit einem hohen einmaligen Zuschuss am Kauf zu beteiligen.

Aus musikalischer Sicht rückt Hornung die Weiterentwicklung des Orchesters in den vergangenen Jahren in den Fokus. Neue Veranstaltungsformen und Treffen, wie der jüngste Auftritt zur Eröffnung der Karnevalssaison in Köln und bestehende Konzertformen, beflügelten das positive Erscheinungsbild Stadtkapelle.

Der stellvertretende Vorsitzende Ralf Wolf hob zudem hervor, dass Auftritte mit den anderen städtischen Vereinen wie dem Heimat- und Trachtenbund oder dem Männergesangverein das Gemeinschaftsgefühl stärke und den Zusammenhalt fördere.

Stadtkapelle zählt 71 Aktive

Erfreulich entwickelte sich die Bläserjugend. Die Jugendkapelle war bei 56 Anläsen aktiv, hinzu kommt das 40 Mitglieder starke Vororchester. 73 Schüler sind in der Instrumentalausbildung. Hinzu kommen 21 Blockflötenschüler und zehn inder in der musikalischen Früherziehung. 71 Aktive zählt die Stadtkapelle.

Die Neuwahlen bestätigten den Vorsitzenden Martin Hornung, Schriftführer Christoph Heini, die stellvertretende Kassiererin Sandra Sukale und Beisitzerin Christine Bekc in ihren Ämtern. Neue Beisitzerin ist Anja Rosenstiel. Die Zahl der Ehrenmitglieder beträgt 22.

Markus Glatz ist neuer zweiter Vorsitzender im Förderverein der Stadtkapelle Bräunlingen. | Bild: Rainer Bombardi

Im Vorfeld der Jahresversammlung tagte der Förderverein. Unter Leitung von Heiko Zorn setzte er die ideelle und finanzielle Unterstützung der Stadtkapelle fort, indem er maßgeblich die Nachwuchs- und Jugendarbeit oder die Planungsarbeiten in Bezug auf ein neues Probelokal förderte.

Mit Erfolg veranstaltete der Förderverein den ersten Kappenabend oder übernahm die Bewirtung am Kilbigabend. Die Neuwahlen ergaben für Markus Glatz ein einstimmiges Ergebnis als zweiter Vorsitzender. Er löst Martin Dieterle ab, der als aktiver Stadtmusiker ausschied.