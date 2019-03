Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am katholischen Kindergarten St. Vinzenz laufen nach Plan. Der Gesamtkostenrahmen von 720 000 Euro, von dem die Stadt Bräunlingen mit 580 000 Euro den größten Teil übernimmt, kann voraussichtlich eingehalten werden. Dies bestätigte Monika Henkelmann.

Die Kindergartenleiterin geht davon aus, dass wie geplant am 26. Mai das neu gestaltete Gebäude mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Der Umzug in die neu sanierten Räume im Obergeschoss soll im April erfolgen. Vor einigen Tagen wurde der Estrich in den neuen Räumen verlegt. Derzeit sind die Gipserarbeiten in vollem Gange.

Aktuell laufen in den Räumen im Obergeschoss die Gipserarbeiten. Vorne von links: Nele, Georg, Leonas, Jan, Moritz, Emma, Phil, Katharina und Felix. Hinten von links: Dietmar Gemeinder, Peter Guth, Monika Henkelmann, Daniel Gemeinder und Thomas Nocker. | Bild: Dagobert Maier

Die bislang letzte Renovierung des 1958 erbauten Kindergartens war im Jahr 1996 erfolgt. Das hintere Gebäude in dem aktuell noch Kinder betreut wenden, soll in absehbarer Zeit abgerissen werden.

Beginn der Sanierungsarbeiten: Gleich nach den Sommerferien, im September 2018, begann mit der Ausräumung der bisher vermieteten Wohnungen die größte Umbaumaßnahme des katholischen Kiga der vergangenen Jahrzehnte. Im Obergeschoss werden je zwei Gruppenräume und Schlafräume, sowie ein Waschraum geschaffen, vor allem für die bis zu zwanzig möglichen Kleinkinder ab null Jahren. Ab Oktober 2018 wurden der Innenausbau sowie die Fenstererneuerungen in Angriff genommen und auch die Sanitär- sowie Elektroarbeiten waren bis Ende Januar 2019 abgeschlossen. In den neuen markanten Anbau im vorderen Teil des Gebäudes wurden das Treppenhaus, sowie ein Lift für die notwendigen Transporte eingebaut.

Baufortschritt und Störungen: „Wir sind mit dem Verlauf der Arbeiten sehr zufrieden und haben eine gute Zusammenarbeit mit den Handwerkern. Wir versuchen soweit wie möglich keine Störungen für die Handwerkerarbeiten und den Kiga-Betrieb zuzulassen" meinte Monika Henkelmann zum Betrieb während der Bauarbeiten.

Gute personelle Besetzung: Die derzeitige personelle Situation entspricht in der katholischen Einrichtung der Zahl der Kindergartenplätze. Neben der Leiterin betreuen sechs Erzieherinnen in Vollzeit, neun Erzieherinnen in Teilzeit sowie sechs weitere Mitarbeiterinnen die aktuell 95 Kinder.

Leitbild von St. Vinzenz: „Lasst uns aufeinander achten und zur Liebe sowie zu guten Taten anspornen" ist das Leitbild der katholischen Bräunlinger Kindertagesstätte in der Seelsorgeeinheit „Auf der Baar". Großen Wert wird auf die Beachtung der Qualitätsentwicklung und -sicherung, sowie das christliche Menschenbild gelegt. Dabei sehen die pädagogischen Fachkräfte die Kinder als einzigartige Persönlichkeiten mit ihren Lebensgeschichte, ihren individuellen Fähigkeiten, Eigenarten und Begabungen. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Grundschule wird hoch eingestuft. Der Kindergarten will das Elternhaus ergänzen sowie unterstützen und das Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung fördern. Zur frühkindlichen Erziehung und Bildung gehören auch das Hinführen zu Verantwortungsbereitschaft, Selbständigkeit, Toleranz, Eigeninitiative, Selbstbestimmung. Kreativität und Lernbereitschaft, betonte Monika Henkelmann.

Chronik des Kindergartens: 1882 wurde der Vinzentiusverein gegründet. 1888: Einrichtung eines Kindergartens. 1895: begann die Kinderschule in der Sommergasse. 1925/26: Kinderschule im alten Schulhaus. 1958: Neubau Kinderschule mit Schwesternwohnungen, dem heutigen Gebäude. 1972: Erweiterung des Kiga durch Gebäude II. 1995: Sanierung und Einrichtung von fünf Gruppen.

Ansprechpartner katholischer Kiga: Leiterin Monika Henkelmann, 0771/61727, kiga-braeunlingen@kath-aufderbaar.de. Geschäftsführer ist Mario Isele von der kirchlichen Verrechnungsstelle in Stühlingen.