von Lutz Rademacher und Manfred Minzer

Unterbränd

Sorgen um die Bräunlinger Rathaustür: Bittere Tränen weinen die Unterbränder Frauen (von links) Bittina Grote, Doris Ebi, Jasmin Mantel, Bianca Fischer und Birgitta Müller. | Bild: Lutz Rademacher

Ernsthafte Sorgen machen sich die Unterbränder Frauen um die Situation der Bräunlinger, die durch den Bau der Brändbachhalle in eine finanzielle Schieflage geraten sind und sich nicht einmal eine neue Rathaustüre leisten können. Deshalb wird ab sofort fleißig gesammelt. Jeder, der Baumaterial übrig hat, kann dieses ab sofort beim zuvor von Narrenvater Wolfgang Weber abgesetzten Ortsvorsteher Winfried Klötzer im Heidenlochweg abliefern.

Der fliegende Händler Mango Jango (Inge Scholl) in Unterbränd. | Bild: Lutz Rademacher

In der Brändbachhalle gab es nach Pause wieder ein Narrenfrühstück. Ein Frühstück im Freien genossen die neu gegründeten Kirnburghexen. Mit lautstarker Musik, einer Fanfare und natürlich genügend Getränken zogen sie das Hexenwägele durch den Ort.

Die neu gegründeten Kirnburghexen freuen sich über den rechtzeitig fertiggestellten Hexenwagen, mit dem sie lautstark durch Unterbränd ziehen. | Bild: Lutz Rademacher

Döggingen

Döggingens Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher als Donald Trump mit Leibwächter Conni. | Bild: Manfred Minzer

Das traf sich ja gut. Ausgerechnet am Schmotzige Dunnschdig machte Präsident Trump nach einer Notlandung auf seinem Flug zum Raketengipfel in Südkorea Station im Dögginger Rathaus. So überraschte Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher mit seinem Bodyguard Conni die Narrenschar bei ihrer Ankunft im "White-House" Döggingens in der Maskerade des US-Präsidenten.

Sonne pur garantiert den Eisverkäufern Klaus (von links), Timo und Philipp Bossert in Döggingen beste Geschäfte. | Bild: Manfred Minzer

Allerdings erntete dieser nicht nur Beifall bei seinen Plänen, Bräunlinger Bier mit Sonderzöllen zu belegen oder gar eine Grenzmauer zwischen der Kernstadt und dem Ortsteil bauen zu lassen. Doch aller Personenschutz verschonte ihn nicht vor dem Marsch im Schandmantel in die Gauchachschule zur Schülerbefreiung. (mi)