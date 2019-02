Die närrischen Tage in Bräunlingen sind mit dem Sprung der Urhexe aus dem Druidenstein am Donnerstagsabend am Kelnhofvorplatz offiziell eröffnet worden.

Alemannische Trommeln und Böllerschüsse

Im Städtle gut hörbar kündigten die alemannischen Trommeln und etliche Böllerschüsse aus der Kanone der Stadtwehr das von vielen Zuschauern umsäumte Feuerspektakel auf dem Kelnhofvorplatz an. Die gelbe Urhexe sprengte dann – natürlich umrahmt von viel gespenstigem Rauch – den Druidenstein.

Die Urhexen beim Sprung über das lodernde Feuer während der Hexenlauferöffnung. | Bild: Dagobert Maier

Waghalsige Sprünge über lodernde Flammen

Nachdem das dünne, trockene und gut brennende Rießwelleholz angezündet war, sprangen die Hexen mit teils waghalsigen Sprüngen allein oder im Duo über das lodernde Feuer, das seine heißen Funken in den dunklen Abendhimmel sprühte. Zuvor tanzten die furchterregenden Gestalten ihre Hexenpolka um das Feuer.

Hintergründe zur Fasneteröffnung

Über den Lautsprecher wurde über den traditionellen Beginn des Hexenlaufens durch die gelbe Hexe und weitere Hintergründe der Fasneteröffnung informiert.

Immer wieder war auf dem Kelnhofplatz der Spruch "Oni Oni Hex hät siebä Plätz, siebä Plätz hät oni oni Hex" zu hören. Ab sofort wird in den Straßen der Kernstadt, neben dem Spruch, das Peitschenknallen das närrische Geschehen mitbestimmen.

Vorfreude auf den Frühling

Das Geschehen hat seine ganz eigene Historie. In der Regel wird das Hexenlaufen an Mariä Lichtmess am 2. Februar eröffnet. Der Feuersprung der Hexen soll den Übergang vom ungemütlichen Winter in den bald bevorstehenden Frühling darstellen – ein Feuerspektakel, auf das die Urhexen immer wieder lange hinfiebern und das im Jahr 1958 erstmals zu sehen war.