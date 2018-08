von SK

Die Kinder und ihre Erzieherinnen Sabine Boetzer und Alexandra Meissner wurden vom Bräunlinger Stadtkapellmeister Andreas Dangel standesgemäß im scharlachroten Uniformrock des Dirigenten begrüßt einzeln und mit Namen. In einer lockeren und sehr lehrreichen Stunde stellte Andreas Dangel den kleinen Musikanten in spe die verschiedenen Orchesterinstrumente vor. Von der Tuba bis hin zur Piccolo, vom größten bis zum kleinsten Orchesterinstrument, war alles vorhanden, was die Kinderherzen höherschlagen ließ.

Für das größte Instrument können sich die Kinder – hier mit Andreas Dangel – natürlich besonders begeistern. Bild: Stadtkapelle | Bild: Stadtkapelle Bräunlingen

Beim Singen wurden die Kinder vom Stadtkapellmeister am Schlagzeug begleitet. Begeistert waren sie auch davon, Dangels Uniform-Hut aufsetzen zu dürfen. Doch ehe die Kinder in seine Fußstapfen treten können, müssen sie zunächst in ihre Musikerlaufbahn mit der Blockflöte beginnen. Dieses Instrument durften alle ausprobieren, um so die Hemmungen vor dem Einstieg in die Bläserkarriere zu verlieren.

Die musikalische Lehrstunde bei der Stadtkapelle verging wie im Fluge. Bis zum Schluss waren alle mit Feuereifer aufmerksam dabei. Stadtkapellmeister Dangel hatte zudem eine Wundertüte gebastelt, damit den Kindern der ohnehin unvergessliche Morgen lange in Erinnerung bleibt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein