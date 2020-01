Sonja Rieger aus Bräunlingen ist seit 1. Januar 2020 neue Leiterin der Stadtbücherei in ihrer Heimatstadt. Sie trat damit die Nachfolge von Angela Kohlschmitt an, die die Einrichtung seit März 1993 geleitet und in dieser Zeit mit viel Engagement und Leidenschaft immer weiter entwickelt hat.

Leseverhalten verändert sich

Bürgermeister Micha Bächle verabschiedete die sehr rührige Büchereileiterin, die teilweise auch die Außenstelle der Volkshochschule (VHS) mit betreut hat, jetzt in den Ruhestand. „Ich danke Ihnen für die jahrelange sehr gute und engagierte Arbeit in der Bücherei, eine der wichtigen Einrichtungen in Bräunlingen„ sagte Bächle, der während der Verabschiedung kurz auch auf wichtige Merkmale der zurückliegenden 27 Jahre einging. Auch Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche dankte Angela Kohlschmitt für ihr großes Engagement, auch während der Aufbauzeit nach dem Einzug in die neuen Räume ins Kaisertörle im Jahr 2003. Mit Herzblut habe sie die städtische Bücherei immer weiter ausgebaut, sehr gut auf neue Entwicklungen reagiert und sei auch hervorragend auf das sich verändernde Leseverhalten der Ausleiher eingegangen.

Kooperation mit Schule und Kindergärten

Bertsche lobte auch die gute Kooperation mit den Kindergärten, der Schulkindbetreuung und der Schule. Dabei standen die Lust am Lesen und die Freude am Umgang mit Büchern im Mittelpunkt. „Mir hat die Arbeit in der Bücherei viel Spaß gemacht und ich bin mit dem Angebot der Bücherei mit 11 000 Büchern und rund 1000 Ausleihern sehr zufrieden“, sagte Kohlschmitt. Sie habe sich gefreut, dass die Bücherei so gut angenommen werde.

Leidenschaft wird zum Beruf

Micha Bächle betonte, dass die Stadt und der Gemeinderat die hohe Bedeutung der Bücherei anerkannt und unterstützt hätten. Er wünschte der neuen Leiterin Sonja Rieger „viele neue Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten“. „Ich freue mich darüber, dass ich meine Leidenschaft nun zu meinem Beruf habe machen können“, sagte Sonja Rieger, die zusammen mit ihrer Tochter Hannah den Weg von Angela Kohlschmitt fortsetzen will. Durch die neuen Medien wie Streamingdienste, Apps, die Onlinekataloge und auch die E-Books kämen immer neue Gestaltungsmöglichkeiten auf eine Bücherei zu, obwohl das Buch immer noch hoch im Kurs stehe. „Für mich ist es wichtig, nicht nur die bisherigen Ausleiher zu halten, sondern auch neue dazuzugewinnen.“ Auch Jürgen Bertsche hob hervor, dass die Attraktivität einer Bücherei sehr wichtig sei. Die neue Büchereileiterin ist 41 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Bräunlingen. Sie hat den Beruf der Floristin gelernt und war über vier Jahre selbstständig mit einem Blumengeschäft.