Huhn ist nicht gleich Huhn. So viel steht fest. Wird Hühnerbrust etwa im 500-Gramm-Pack bei einem Lebensmittel-Discounter gekauft, dann ist der Preis dafür relativ gering. Besonders im Vergleich zu den Kosten, erwirbt man den Sonntagsbraten direkt auf einem entsprechend zertifizierten Bio-Bauernhof.

Der Preis ist gerechtfertigt und auch notwendig. Eine entsprechende Fleischqualität ist in Massentierhaltung, eng auf eng gepfercht nicht möglich. Gegen die aufkeimenden Krankheiten werden Antibiotika in das Futter gegeben – entsprechend also der niedrige Preis.

Preis hin oder her. Es geht ja auch darum, dass die Tiere sich wohlfühlen. Es sind Lebewesen, die es zu achten gilt und die Würde und artgerechte Haltung verdient haben. Selbst, wenn sie etwas extravagant ist. Beispiele dafür gibt es auch in der Region.

So befindet sich in Döggingen eine Gruppe Hühner, die in einem flotten Flitzer unterwegs ist. Ihre Heimat ist der Kofferraum eines ganz in Tarnfarben gehaltenen Kombis. Der hat am Heck in einer der Türen eine Lücke, in welche die Hühnerleiter mündet, um den gefiederten Bewohnern Ein- und Ausgang zu bieten. Das Auto steht mit seiner Farbgebung neben großen Büschen, wodurch es fast mit dem Hintergrund zu verschmelzen scheint. Erst auf den zweiten Blick – „ist das wirklich ein Auto„ – offenbart sich, was dahinter steckt und wer hier am Lenkrad sitzt. Tolle Zweitverwertung.