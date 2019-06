von Ferdinand Harich

Mit Freunden gemeinsam in der Natur herumtollen: Es gibt wohl nichts, was Kindern mehr Spaß macht. Die Naturfreunde Bräunlingen haben vor rund einem Jahr eine Kindergruppe aus der Taufe gehoben, die mittlerweile zehn Mitglieder zählt. Die Naturfreunde werden bei dem neuen Angebot ihrem Namen gerecht: Bei den Gruppenstunden wird viel gemeinsame Zeit in der Natur verbracht. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren dürfen mitmachen.

Am kommenden Wochenende, 7. bis 11. Juni, nimmt ein Teil der Kinder am Pfingstcamp in Bietigheim teil. „Das Camp steht dieses Jahr unter dem Motto Weltraum“, erzählt Ilknur Sauter. Gemeinsam mit ihrer 21-jährigen Tochter Celine leitet sie die Kindergruppe. Mutter und Tochter begleiten die sechs Kinder, die beim Pfingstcamp mitmachen, gemeinsam mit dem Vater eines der Kinder. „Wir schlafen alle zusammen in einem großen Zelt“, sagt die 44-jährige Bräunlingerin. Unter den teilnehmenden Kindern befindet sich auch Sauters jüngste Tochter.

Beim Pfingscamp treffen sich Kinder und Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg, um ein Wochenende gemeinsam zu verbringen. Dabei werden viele Aktivitäten miteinander unternommen. „Im großen Weltraumzelt wird gemeinsam gegessen", so Sauter. Die Jugendgruppen würden ihr Lager neben dem der Kinder aufschlagen. Dort gebe es dann sogar ein Diskozelt für die Jugendlichen.

Mit den Bräunlinger Pfadfindern und Ministranten stünde man nicht in Konkurrenz. „Die Naturfreunde machen ihre individuellen Sachen“, so die Leiterin der Kindergruppe.

Ilknur Sauter hat schon früher eine Kindergruppe der Naturfreunde geleitet. „Als ich 2010 schwanger wurde, habe ich damit dann aufgehört.“ Bis zum vergangenen Jahr gab es keine Kindergruppe mehr. Doch dann meldete sich Sauter wieder zur Stelle. „Ich bin mit einem Mitglied des Vorstandes des Vereins befreundet.“ Über den habe dann der Vorsitzende Ralf Konze erfahren, dass sie wieder bereit wäre, eine Kindergruppe zu leiten.

Leider käme es hin und wieder dazu, dass den Kindern und Jugendlichen andere Hobbys als die Naturfreunde wichtiger seien. Zum Beispiel habe ein Turnverein das Training auf denselben Tag gelegt, an dem die Gruppenstunde stattfand. „Die Kinder haben sich damals für das Leistungsturnen entschieden.“ Das könne Sauter sehr gut nachvollziehen. Trotzdem sei es schade.

„Ich gehe auf die Wünsche der Kinder ein“, erzählt die Steuerfachangestellte. Natürlich finde ein Großteil der Gruppenstunden in der Natur statt. Manchmal ließe sie die Kinder einfach springen. „Dann können sie das machen, wozu sie Lust haben“, so die Bräunlingerin. Im Winter finde die Gruppenstunde hin und wieder im Gruppenraum der Naturfreunde statt. In der kalten Jahreszeit würde dann zum Beispiel gebastelt. Als Langzeitprojekt sei der Bau eines Naturfreundehauses geplant. „Das wollen wir dann auf jeden Fall den Eltern und Naturfreunden zeigen.“

Die Gruppenstunde findet alle zwei Wochen mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. E-Mail: naturfreunde-braeunlingen@gmx.de