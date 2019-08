von Manfred Minzer

Die Fieberkurve bei den Organisatoren des 18. Dögginger Brunnenfestes steigt derzeit mit jedem Tag. Vor dem Fest, das am Wochenende 24. und 25. August stattfindet, trafen sich jetzt die Verantwortlichen der mitwirkenden Vereine zur Detailbesprechung, aber auch, um die inzwischen fertigen Plakate und Flyer zu begutachten und zur Verteilung entgegenzunehmen. Gemeinsam stimmte man das Speisen- und Getränkeangebot sowie die Preisgestaltung ab.

Dritter Nachtflohmarkt

Einmal mehr ist mit dem Dögginger Straßenfest der dritte Nachtflohmarkt in der Ignaz-Weißer-Straße verbunden. Und auch die bewährte Symbiose von Straßenfest und Naturparkmarkt kommt wieder zum Tragen.

Sonntag Naturparkmarkt

Während die Festorganisation hauptsächlich in der Hand der Gauchenzunft liegt, organisiert Cornelia Fürst von der Ortsverwaltung mit viel Herzblut den sonntäglichen Naturparkmarkt. In entspannter Atmosphäre können die Besucher Kontakte zu regionalen Anbietern und Organisationen knüpfen. Der Markt beginnt um 11 Uhr und dauert bis 17 Uhr. In diesem Jahr feiert der Naturparkmarkt sein 20-jähriges Bestehen.

Start mit Bieranstich am Gauchenbrunnen

Los geht das Brunnenfest aber mit dem obligatorischen Bieranstich am Samstag um 18 Uhr am Gauchenbrunnen. Mit dem Musikverein Döggingen und der Gastkapelle St. Sebastianus Orchester Werlte wird die Zeremonie gleich von zwei Kapellen musikalisch umrahmt. Weitere musikalische Unterhaltung erwartet die Gäste am Samstagabend im Discozelt des Sportvereins mit DJ Pagani sowie auf der Festbühne mit Jolly Rolly. Bürgermeister Micha Bächle eröffnet dann am Sonntag um 11 Uhr auf der Festbühne die Festmeile, ehe er anschließend die Bühne freigibt für Al Capone‘s Stubenmusik.

Auf dem Hof des Gasthauses „Kuhstall“ gibt die Gastkapelle aus Werlte ein Frühschoppenkonzert, der Öschmusik Löffingen ist dann der musikalische Festausklang ab 16 Uhr auf der Festbühne vorbehalten. Vorführungen und Mitmachaktionen bieten sich den ganzen Sonntag über auf dem Naturparkmarkt an, wenn Rieswelle gebunden werden oder das Mähen mit der Sense ausprobiert werden kann.