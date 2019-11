von Roger Müller

Vor vier Jahren entschied sich das Trio „Insaja – Body & Mind“, bestehend aus Ines Zandona, Sarah Schwarz und Sonja Santa-Cruz, eine Wohltätigkeitsveranstaltung auszurichten. Es sollte jedoch kein Konzert oder Empfang von potenziellen Geldgebern werden, vielmehr boten die drei eine Yoga- und Tanzveranstaltung an.

Vom Start weg ein Riesenerfolg

Sie boten an einem Tag in der Bräunlinger Grundschulsporthalle Yoga- und Tanzeinheiten an. Wer von den Teilnehmern wollte, konnte etwas in ein Spendenkässchen einwerfen. Es war gleich ein Riesenerfolg, worauf dann in den folgenden Jahren die Aktion weitergeführt wurde. Dabei wurden die drei von Teilnehmern fast überrannt, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Termin genau zwischen Weihnachten und Neujahr lag, wenn die meisten frei haben.

Erneute Wohltätigkeitsveranstaltung

„Insaja“ wurde erwachsen. Inzwischen werden unterjährig in Mundelfingen, Bräunlingen und Donaueschingen zahlreiche Kurse angeboten. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Wohltätigkeitsveranstaltung.

Angebot kräftig ausgedehnt

Allerdings wurde das Angebot kräftig ausgedehnt. In diesem Jahr findet an jedem Adventswochenende ein Yoga-Kurs in der Bräunlinger Grundschule statt. „ Es ist für jeden etwas dabei – von Entspannung über Yoga für die ganze Familie und Yoga zu zweit bis zu einer klassischen Vinyasa-Yogastunde“, betont Sonja Santa-Cruz. „Eine Teilnahme ist in allen Stunden ohne Vorkenntnisse und auf Spendenbasis möglich“, so Santa-Cruz weiter.

Spenden für „Glücksmomente4kids“

Einhundert Prozent der Spendeneinnahmen fließen in das regionale Projekt „Glücksmomente4kids“ aus Trossingen. Hier werden Familien von schwer erkrankten Kindern ganz nach dem Motto „Mir schwätzet it blos, mir dond au äbbs!“ unterstützt, um Glücksmomente zu erleben.

Dabei kann es sich um Ausflüge oder auch Urlaub handeln, für die sonst oftmals Geld, Zeit oder einfach die Energie, sich darum zu kümmern, fehlt. Somit gilt es nun, Glücksmomente mit „Insaja“ zu schaffen und dabei in der oft hektischen Adventszeit noch etwas Gutes für sich selbst tun.