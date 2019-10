von von Guy Simon

In Bräunlingen gedeihen sportliche Talente. Bestes Beispiel dafür ist die Snowboarderin Jana Fischer, die für den Skiclub Löffingen an den Start geht.Auf dem Brett macht ihr so schnell keiner etwas vor. Bereits 2011 nahm sie an der Junioren-Weltmeisterschaft teil und konnte dort eine Silbermedaille erringen. Noch höher hinaus ging es dieses Jahr, als sie bei den Junioren Gold erreichte und sich den Weltmeistertitel sicherte.

Tolles Jahr 2018

Einer der Höhepunkte dürfte aber sicher 2018 gewesen sein. Damals nahm Fischer als eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil, erreichte sogar das Finale. Nächstes Ziel dürften die Spiele 2022 in Peking sein – und vielleicht eine Goldmedaille? Das wird sich in ein paar Jahren weisen. Einen ersten Platz kann Fischer allerdings bereits im Oktober erreichen

Bräunlingen Das nächste Ziel von Jana Fischer ist Peking 2022 Das könnte Sie auch interessieren

Festlicher Empfang

Nach Fischers Rückkehr aus Südkorea gab es einen festlichen Empfang im Bräunlinger Rathaus, begleitet mit Spalier aus Skiern. Ihre Leistung wird allerdings nicht nur auf der Baar mit Spannung verfolgt und gewürdigt. Die Deutsche Sporthilfe hat Fischer jetzt in einen besonderen Kreis gehoben: Sie ist mit dabei bei der Wahl zum Juniorsportler des Jahres. Dabei tritt sie gegen vier Konkurrenten an.

Bräunlingen Rückkehr aus Pyeongchang nach Bräunlingen: Wir sind stolz auf unsere Jana Fischer Das könnte Sie auch interessieren

Alle können helfen

Ist sie bei den Wettkämpfen stets alleine auf ihrem Snowboard und auf ihre Fähigkeiten angewiesen, kann jetzt die gesamte Baar für sie einstehen. Das geht durch eine schlichte Abstimmung. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, wird schließlich Juniorsportler des Jahres. Das Ganze spielt sich rein im digitalen Raum ab. Die Abstimmung läuft unter http://www.juniorsportlerdesjahres.de.

Und was meinen Sie?

Haben auch Sie ähnliche oder ganz andere Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Schreiben Sie uns! Per E-Mail an http://donaueschingen.redaktion@suedkurier.de