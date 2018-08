von Lutz Rademacher

In die sechste Runde ging das Unterbränder Seenachtsfest. Die mit inzwischen dreitägige Veranstaltung rund um das Strandcafé ist mittlerweile zu einer festen Größe geworden und erfreut sich einer immer größer werdenden Resonanz.

Das Seenachtsfest

Das Unterbränder Seenachtsfest hat seine Ursprünge in der "Kurgaudi", einer städtischen Veranstaltung. Diese fand immer mittwochabends im August statt und war eine Art Handwerkerhock mit Musik rund um das Strandcafé. Über 20 Jahre sorgte Alois Wiehl für die musikalische Unterhaltung. Immer um 22 Uhr zündete ein Mitglied des Verkehrsvereins von einem Boot im See aus ein kleines Feuerwerk. Im Jahr 2012 übernahm Volker Uhlmann das Catering und einmalig fand die Kurgaudi auf der Südseite des Sees statt. Erstmalig wurde mit Egon Kreuz ein Partner ins Boot geholt, der ein professionelles Feuerwerk zündete. Im Jahr 2013 wurde die Veranstaltung in Seenachtsfest umgetauft und auf Freitag verlegt. Im Jahr 2015 wurde das Fest um einen zweiten Tag erweitert. Seither lockt die Coverband "Wilde Engel" samstags viele Gäste an den See. 2017 kam mit einem Frühschoppen-Konzert am Sonntag ein dritter Tag dazu. Ein wechselndes Rahmenprogramm sorgt jedes Jahr für weitere Höhepunke.