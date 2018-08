"Wie kommt die Jungfrau zum Kind?" – damit wird üblicherweise eine besonders dumme Frage gekontert. Eine Dummheit sticht die andere.

Seit einiger Zeit kann Bräunlingen bei solchen Redensarten mit einer ganz eigenen Aufwarten. Mit etwas Lokalkolorit und einer kuriosen Begebenheit. In der Zähringerstadt würde man erwidern: "Wie kommt der Turnschuh aufs Zähringerkreuz?"

Das fragte sich auch die Bräunlinger Stadtverwaltung, als an einem Freitagmorgen im August plötzlich ein einzelner Turnschuh auf der Spitze des Denkmals lag. Der stellvertretende Bauamtsleiter, Alexander Misok, hatte keine Erklärung für den aufgetauchten Schuh: "So was habe ich auch noch nicht gesehen. Wem er wohl gehören mag? Einem sportlichen Aschenputtel, dem großen Indianergott Manitou oder den guten alten Zähringern oder deren Erben?"

Wer immer es war, gab sich ordentlich Mühe, den Schlappen auf dem Denkmal zu platzieren. Bei der schieren Höhe der metallfarbenen Säule hat entweder ein begabter Basketball-Spieler mit einem beherzten Sprung die Spitze erreicht, oder eine Gruppe hat irgendwann in der Nacht die Räuberleiter gemacht und so den Turnschuh bis ganz nach oben gebracht.

Bleibt die Frage nach dem Warum. Eine mögliche Erklärung findet sich tatsächlich in einer Kunstform, die langsam um sich greift, auch schon in Donaueschingen zu beobachten ist: Shoefiti (von engl.: Shoe – Schuh und dem Wort Graffiti). Dabei werden üblicherweise Schuhpaare an den Schnürsenkeln verknotet und gebündelt über Äste, Kabel oder Leitungen geworfen. Vielleicht handelt es sich daher beim Bräunlinger Schuh über die ersten Schritte eines Nachwuchskünstlers, der, bevor er ein Paar in luftige Höhen schleudert, erst mal mit einem Latschen üben wollte.

