Bei Joachim Schweitzer kann eigentlich gar keine Langweile aufkommen. Und falls sie sich ankündigt, dann unternimmt er einfach einen Spaziergang in das Bräunlinger Stadtarchiv im Bildungs- und Betreuungszentrum (Bibb). Der ehemalige Hauptamtsleiter kümmert sich dort ehrenamtlich um das Gedächtnis der Stadt. „Wenn man dort etwas sucht, dann findet man immer etwas Interessantes“, weiß er.

Noch nicht alle Dokumente am Platz

Seit 2015 geht er dieser Tätigkeit nach. Damals wurde ein Raum im Bibb eigens dafür ausgestattet, Platz wurde geschaffen und entsprechende Archiv-Regale angeschafft. Was jetzt noch fehlt, das sind sämtliche Dokumente, die noch an anderen Orten gelagert und erst korrekt erfasst und archiviert werden müssen. Das wird allerdings noch eine Weile dauern und außerdem: Der Platz wird ausgehen. „Wenn wir alles herholen, reicht dieser Raum nicht aus“, sagt Schweitzer. Das Archiv ist für ihn ein Denkmal, etwa wie das Mühlentor. Nur wenn hier etwas passiere, sei das schlimmer. Dann gehe Wissen für immer verloren.

Interessante Überraschungen

Auf einem kleinen Wagen in der Ecke des Archivraumes stehen mehrer Kartons. Sie sind voller alter Rechnungen, die Schweitzer aktuell einsortiert. Das macht er je nach Lust und Laune. Oft stößt er dabei auf etwas, dass er dann intensiver in Augenschein nimmt und sich damit beschäftigt. Daraus sind schon mehrere Quellensammlungen entstanden. Etwa zum Denkmal von Friedrich II. vor dem Mühlentor, dem ehemaligen Bürgermeister Martin Müller oder dem Obelisken auf dem Spitalplatz. „Da gab es jeweils ein Fest zur Grundsteinlegung und zur Fertigstellung“, sagt Schweitzer. Mit im Archiv dabei auch die Rechnungen für die Musiker beim Fest: Essen für 24 Mann und 72 Liter Wein. Auf dem Dokument befindet sich auch ein Vermerk des Prüfers: Das macht drei Liter Wein pro Kopf.

In diesen Schränken lagern die Dokumente des Archivs. Der Platz wird jedoch nicht für alle ausreichen. Viele sind derzeit noch an anderer Stelle untergebracht und müssen noch hergebracht werden. | Bild: Simon, Guy

Solche Anekdoten und Begebenheiten findet Schweitzer zahlreich in dem historischen Fundus: Dokumente über die ehemalige Distrikts-Krankenkasse Bräunlingen, Mordprozesse, Rechnungen über den Bau der Stadtkirche, Gemeinderatsprotokolle von 1630. „Damals musste mit der Feder geschrieben werden, das sind also eher Ergebnisprotokolle“, erklärt Schweitzer. Manchmal sei eine kleine Notiz am Rande äußerst interessant.

Viele Schätze schlummern dort

Das Archiv wurde letztmals im Jahr 1900 groß geordnet. Jeweils nach eigenem Aktenplan, der sich im Laufe der Jahre geändert hat. Damals herrschte auch erstmals großes Interesse an Archivalien. Vom Generallandesarchiv sei man nach Bräunlingen gekommen und habe einige Dokumente mit nach Karlsruhe genommen, wo sie sich noch heute befinden. Dennoch schlummern in der Zähringerstadt weiter etliche Schätze, wie etwa eine Urkunde von Kaiserin Maria Theresia, die sie unterschrieben und mit einem großen Wachssiegel versehen hat. Ausgestellt wurde sie am 7. Dezember 1779. Geschichte zum Anfassen. Wobei im Umgang mit solchen Dokumenten immer auf das Tragen von Handschuhen geachtet werden müsse. Selbst kleine Spuren von Schweiß machen sich auf den alten Texten sofort bemerkbar.

Das wächserne Siegel von Kaiserin Maria Theresia datiert auf den 7. Dezember 1779. | Bild: Simon, Guy

Eine Urkunde mit der Unterschrift von Kaiserin Maria Theresia. | Bild: Simon, Guy

Auch aktuelle Entscheidungen sind Thema

Wer jetzt denkt, das Stadtarchiv diene nur der historischen Forschung, der irrt. Es komme auch vor, dass bei aktuellen Entscheidungen der Stadtverwaltung im Archiv geforstet wird. Welches Wasserrecht gilt an welchem Platz, da gab es doch so einen alten Vertrag? „Da suche ich auch heute noch manchmal“, so Schweitzer. Von den alten Grundbüchern sind auch noch welche vorhanden. Alles ab dem Jahr 1900 befinde sich jedoch in Kornwestheim, wo alle Grundbücher des Landes gesammelt werden.

Neues Projekt

Aktuell will Schweitzer eine Quellensammlung über die Zeit von 1945 bis 1950 angehen. Als die Demokratie in Deutschland laufen lernte. Er ist sich jedoch noch nicht schlüssig, wie er das Ganze gliedern soll. Vermutlich wird es kleinteiliger und fokussiert auf einzelne Themen, wie etwa die französische Besatzung oder Flüchtlinge. „Noch in den Akten von 1950 wurde vermerkt, ob jemand als Flüchtling nach Bräunlingen gekommen ist.“ Wie lange es dauern wird, bis diese Arbeit fertig ist, weiß Schweitzer nicht. Er arbeitet in seinem Rhythmus, das schätzt er auch an der Aufgabe. Er kann mal was zurücklegen, um es später wieder aufzugreifen. Im Sommer will er die großen Pläne im Archiv angehen. Vielleicht kann er dazu in ein leeres Klassenzimmer, um sie in voller Größe auszubreiten. „Es ist schön, dass die Stadtverwaltung da entsprechend Vertrauen zu mir hat.“