Die Volkshochschule (VHS) in Bräunlingen? Klar, das ist Sabine Spies. Seit Herbst 2007 hat sie sich um die Außenstelle der VHS Baar in der Zähringerstadt gekümmert. Das soll sich ab Oktober allerdings ändern. Dann wird Spies ihr Arbeitspensum ein wenig reduzieren und für die VHS lediglich im Innendienst aktiv sein. Das bedeutet: „Ich kümmere mich um Programmheft, Werbung, Kundenbetreuung.“ In Bräunlingen wird sich dann ein Nachfolger um das konkrete Programm kümmern.

Die Gruppe der Volkshochschule aus Bräunlingen schaut sich bei St. Blasien im Schwarzwald den Drehort der Tatort-Folge „Sonnenwende“ an. | Bild: Volkshochschule

Mehr Kurse und mehr Besucher

„Es hat mir unheimlichen Spaß gemacht, ist jedoch bei mir zeitlich nicht mehr zu stemmen“, erklärt die 50-Jährige. Der Spaß überträgt sich auch auf die Entwicklungszahlen der Bräunlinger Außenstelle. Als Spies dort anfing, besuchten insgesamt 487 Teilnehmer 33 Kurse. Zehn Jahre später, 2007, besuchten 1588 Teilnehmer 138 Veranstaltungen der VHS.

Keine leichte Entscheidung

„Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und gebe diese Aufgabe schweren Herzens ab“, sagt Spies, die eigentlich gelernte technische Zeichnerin ist. Nach beruflichen Stationen als Programmiererin und Schulungsleiterin sei schließlich die VHS ihre Heimat geworden. „Nicht nur am Computer zu sitzen, sondern auch rausgehen und mit den Leuten Kontakt haben, das macht am meisten Spaß“, erklärt sie. So sei sie auch auf viele Ideen gekommen, die dann schließlich in Kursform umgesetzt wurden. „Das hat sich oft in Gesprächen ergeben. Mir erzählt dann einer, dass er eigentlich früher mal Koch gelernt hat“, sagt sie. Gefragt, getan: Ein Kochkurs steht. Bei denen war Spies als Dozentin anfangs auch selbst mit dabei.

Schließlich bekomme man auch ein Gespür dafür, was funktioniere und gut ankomme. Notwendig sei dennoch auch eine gehörige Portion Kreativität. Das Konzept scheint aufzugehen. Dozenten, die bei der VHS Baar im Programm mit dabei sind, werden anschließend auch von anderen Volkshochschulen der Region angefragt. „Gestört hat mich das nie. Es zeigt ja, dass wir auf einem richtigen Weg sind“, so Spies.

Tourleiter Andreas Wetzel führt eine Segway-Gruppe am Bräunlinger Brändbach entlang. Das Tour-Angebot der Volkshochschule ist sehr beliebt. | Bild: Simon, Guy

Besonderes aus der Zeit

Anekdoten aus dieser Zeit kann sie viele erzählen. Einige, sind ihr besonders in Erinnerung geblieben. Etwa zur Hilfsbereitschaft der Bräunlinger: „Wir hatten einen Vortrag in der Bibliothek zum Thema Patientenverfügung. Wir haben mit 30 Besuchern gerechnet und es kamen immer mehr“, sagt Spies. Sie sei schließlich zum Café Gehringer und zum Alten Simpel, dort habe man ihr schließlich jeweils mit Sitzgelegenheiten ausgeholfen. „Innerhalb von 15 Minuten waren 70 Leute da.“

Auch besonders schön: Die „Kunst am Bau“-Ausstellung in der Bräunlinger Stadthalle. „Der damalige Bürgermeister Jürgen Guse hat Bilder machen lassen, die die wichtigsten Begebenheiten in der Geschichte der Stadt künstlerisch umsetzen“, so Spies. Sie ergänzt: „Guse war auch bei Segway-Touren oder Kochkursen mit dabei. Nicht einfach als Bürgermeister, sondern als er selbst.“

Schließlich noch die Erinnerung an die Orientalische Nacht, die Spies gemeinsam mit Nina Huppenbauer in der Bräunlinger Stadthalle organisiert hat. Es sei das Größte gewesen, das sie bei der VHS je gestemmt habe. Es klappt. Hunderte kommen an diesem Abend. „Es gab viele Höhepunkte, aber insgesamt war alles einfach schön.“ Auch, dass ihre Familie sie bei der Arbeit immer unterstützt habe.

Harmonie in der Stadt

Dabei sei es der Außenstellenleiterin auch stets wichtig gewesen, keine Konkurrenz zum Angebot der örtlichen Vereine zu schaffen. „Ich habe immer geschaut, dass wir Kurse machen, die jetzt etwa der Turnverein nicht anbietet“, erklärt sie. Was entsteht ist ein größeres Angebot für alle.

Noch bis im Oktober wird Sabine Spies für Bräunlingen zuständig sein, dann übernimmt ein Nachfolger. „Ich werde dann noch eine Übergabe machen.“