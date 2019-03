von Manfred Minzer

Zwei Jahre nach dem Umzug des Roten Kreuzes vom alten Kindergarten in das neue Vereinsdomizil im Gemeindehaus fiebern die Mitglieder des Ortsvereins Döggingen/Hausen vor Wald/Behla der endgültigen Fertigstellung des neuen Depots entgegen. Als letzte Maßnahme wurde nun die Küche in Auftrag gegeben. Nach deren Einbau sollen der Bevölkerung die neuen Räume bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt werden.

Diesen Tag will man auch intensiv zur Mitgliederwerbung nutzen, wie Vorsitzender Christian Stark in der Generalversammlung betonte. Dies ist auch dringend geboten, zählt die für den Ort so wichtige Hilfsorganisation doch nur noch wenige aktive Mitglieder. Die rund 800 Einsatzstunden im Berichtzeitraum im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen zeigen deutlich den Bedarf an Erste-Hilfe-Aktivisten auf. Zehn Leerungen der Kleidercontainer, rund 110 Kubikmeter Textilien wurden eingesammelt, erfordern ebenfalls den persönlichen Einsatz der Mitglieder, tragen aber auch zum finanziellen Wohl des Vereins bei.

Musikverein hat die meisten Blutspender

Seit nunmehr 50 Jahren werden vom Ortsverein regelmäßige Blutspendetermine organisiert. Dieses Jubiläum nahm der Verein am vergangenen Donnerstag zum Anlass, Preise für die teilnehmerstärksten Vereine auszuloben, so Bereitschafsführer Jürgen Hildebrandt in seinem Rückblick. Hier lag letztendlich der Musikverein vor der Feuerwehr und dem Sportverein. Rund 300 Spenden wurden im Durchschnitt jährlich abgegeben, das entspricht im zurückliegenden halben Jahrhundert rund 16.000 Spenden.

Tobias Schmeier ist seit 25 Jahren dabei

Die anstehenden Wahlen bestätigten die bisherigen Amtsinhaber William Greiner als stellvertretenden Vorsitzenden und Florian Schenk als Schriftführer. In Abwesenheit wurde Tobias Schmeier für 25 aktive Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Zusammenschluss der beiden Kreisvereine

In ihren Grußworten ermunterten Kreisvorsitzender Bernd Uphaus und Kreisbereitschaftsleiter Sascha Fischer die Vereinsleitung, sich intensiv in die Debatte um den Zusammenschluss der beiden Kreisvereine Donaueschingen und Villingen-Schwenningen mit einzubringen und den Einigungsprozess mit voranzutreiben.

Der Ortsverein wurde nach dem Busunglück gegründet

Der DRK-Ortsverein Döggingen ist heuer 70 Jahre alt geworden. Er wurde im Februar 1949 als Folge des Omnibusunglücks bei der Posthausbrücke mit 22 Toten gegründet, nachdem vorbereitende Gespräche zu einer Vereinsgründung schon längere Zeit zuvor im Gange waren. Zahlreiche freiwillige Helfer waren seinerzeit an der Unglückstelle und beim Transport ins Krankenhaus nach Donaueschingen im Einsatz. Hauptinitiator dieser Gründung war damals Bürgermeister a.D. Karl Moog.