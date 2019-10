Eine gute Zeit für Pilzsammler. Die Leckerbissen sind momentan zahlreich im Wald und entlang der Wege zu finden. Wer einige Stunden mit Suchen und Sammeln investiert, kann sich dabei einige Kilo der leckeren Gewächse mit nach Hause nehmen. Dort in eine Sahnesoße, etwas Schnittlauch drüber, fertig, lecker.

Um eine ordentliche Masse an Pilzen zusammen zu bekommen, ist jedoch nicht immer eine lange Suche notwendig. Manchmal reicht eine besondere Fundstelle, um auf einen Schlag einige Kilo an Pilzen zu bekommen. Dafür muss dann aber wieder Zeit investiert werden, um alle Pilze aufzuklauben. Das geht auch wesentlich einfacher. Und zwar, indem man sich einfach direkt einen Riesenpilz schnappt.

Pilz-Gigant

Solch ein Kaliber wurde nun in Bräunlingen von Nicole Schreiber und ihrem Mann gemacht. Sie hat ein Bild des Pilz-Giganten an die Redaktion geschickt. Er bringt stolze 3,1 Kilo auf die Waage. Ja, wirklich.

„Mein Mann war mit unseren Hund unterwegs, und als er wieder zu Hause war, zeigte er mir ein Foto, welches er gemacht hat. Ich hab zuerst gedacht, da hätte jemand Bauschaum auf der Wiese verteilt“, sagt Schreiber. Es handelt sich allerdings nicht um Bauschaum, sondern einen riesigen Pilz: „Ich war total aus dem Häuschen und sagte, dass es ein Riesenbovist sei. Ich bin dann mit dem Auto hingefahren und hab ihn geholt.“

Wie ein richtiges Schnitzel

Dass es sich hierbei um ein anderes Pilzexemplar handelt, dürfte beim Anblick des Bovisten ausgeschlossen sein. Allein durch seine Ausmaße unterscheidet er sich bereits von seinen kleineren Verwandten. Und eine Verwendung ist bei Schreibers auch schon vorgesehen: „Heute gibt es panierten Bovisten.“ So soll er auch besonders gut schmecken. In zentimeter-dicke Scheiben geschnitten, gewürzt und schließlich paniert. Rein optisch erinnert das Produkt dann auch an ein richtiges Wiener Schnitzel. Wobei – die Schnitzel des Bovisten sind sicher etwas größer wie jene aus Fleisch. Guten Appetit.