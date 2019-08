Die neue Ausstellung im Kelnhof-Museum ist eröffnet. „Malerei als Erscheinung des Lichts“ heißt sie. Gezeigt werden 26 Arbeiten der vergangenen acht Jahre von Markus Spiegelhalder.

Abseits der Genres

„Die Werkauswahl, die uns der Künstler zeigt, reicht von abstrakten über wenige gegenständliche Kompositionen bis hin zur Landschaftsmalerei – wenn es überhaupt möglich ist, die Malerei von Markus Spiegelhalder auf diese klassische und konventionelle Genrebezeichnung zu beschränken“, sagte die Freiburger Kunsthistorikerin Caroline Li-Li Yi in ihrer Laudatio.

Es gehe bei der Ausstellung um Malerei als Erscheinung des Lichts. Markus Spiegelhalders Werke seien Kompositionen aus Ölfarben, die er mit der Hand, seltener mit dem Pinsel aufträgt. Mit jedem Farbauftrag scheine die Leinwand lichtdurchlässiger zu werden. Die Bildfläche mute wie eine Folie an, durch die hindurch die Farben von einem unnahbaren Licht aus der Tiefe beleuchtet werden.

Vager Fluss

„Wenn wir uns von den freien Assoziationen lösen und uns von Markus Spiegelhalder durch die Farbenwelt führen lassen, gelangen wir in Regionen, in denen Landschaften, Bäume und Häuser in unsere Wahrnehmung fließen“, sagte die Laudatorin. Der Betrachter könne meinen, aus den fast rauschhaften Farbenfeldern tauchten vage und doch nachdrücklich Gegenstände auf.

Zu Beginn hatte Christian Kempa am E-Piano mit der „Andante“ aus der „Sonate facile“ von Mozart für eine eindrucksvolle musikalische Einstimmung gesorgt.

Dynamisches Museum

Bürgermeister Micha Bächle freute sich, dass mit Markus Spiegelhalder ein weiterer regionaler Künstler im Kelnhof ausstellt. „Die Ausstellungen zeigen, dass das Museum kein statischer, sondern ein dynamischer Ort voller Leben ist.“ Das gewählte Motto „Erscheinungen des Lichts“ zeige, dass es dabei um Positives und Freundliches gehe und so solle die Ausstellung ganz in diesem Sinne verlaufen, sagte Bächle.

Wirken lassen

Der Dank an alle Unterstützer stand im Mittelpunkt der Worte von Markus Spiegelhalder. Er forderte die Besucher auf, die Bilder auf sich wirken zu lassen.

Die Ausstellung ist vom 1. bis 29. September jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.