Der Auftakt ist gemacht und die Löwenstarken Veranstaltungen gehen in die zweite Runde. Und das direkt am kommenden Samstag, 6. April. Dann werden in der Stadthalle die Puppen tanzen. Bauchredner Tim Becker wird dann ab 20 Uhr sein Talent mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher und skurriler Puppen zum besten geben.

Acht verschiedene Charaktere

In seinem Programm entführt er in seine verrückte Wohngemeinschaft. Dort lebt Becker mit acht verschiedenen Darstellern aus Stoff und Plüsch, die er dem Bräunlinger Publikum präsentieren wird. Dabei erweckt er acht Charaktere zum Leben, die für unzählige skurrile, manchmal auch nachdenkliche Momente in der Stadthalle sorgen werden.

Ausgerichtet ist der Abend auf die Lachmuskeln der Besucher. In der Comedy-Show geben sich halluzinierende Kiffer, coole Musicalstars, sprechende Lebensmittel, mies gelaunte Gestalten und herzerwärmende Angsthasen die Klinke in die Hand. Konstantin Lloyd Weber, Dandy Randy und Urnen Udo, um nur einige beim Namen zu nennen. Hier kollidiert ausgeprägter Sinn für Ordnung mit chaotischen Parties, Diskussionen über Anstand mit exzentrischem Narzissmus, und Größenwahn mit knallharten Fakten.

Dabei hat es mittendrin auch den Anschein, Tim Becker verliere die Kontrolle über seine Puppen. Aus dem Selbstgespräch wird ein erfrischendes Bauchgespräch. Karten kosten im Vorverkauf 20,90 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Karten-Verlosung

Der SÜDKURIER verlost dreimal zwei Karten für die Veranstaltung mit dem Bauchredner Tim Becker am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in der Bräunlinger Stadthalle. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Wie Sie an der Verlosung teilnehmen können? Einfach bis spätestens Freitag, 5. April, 14 Uhr, unter 01379/37050035 anrufen, Namen und das Stichwort Löwenstark nennen. (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend.) Die Gewinner werden in der SÜDKURIER-Ausgabe am Samstag, 6. April, veröffentlicht.