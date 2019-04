Zu einem wohl länger in Erinnerung bleibenden, festlichen Erlebnis wurde der Ostergottesdienst in der katholischen Stadtkirche, bei dem die neu einstudierten Messe in C von Franz Schubert und das "Halleluja" von Händel vom Bräunlinger Chorprojekt 2019 gesungen wurde. Vier Gesangssolisten mit außergewöhnlichen Stimmen, sowie das Orchester sorgten für einen österlich-christlichen, alle beeindruckenden Höhepunkt im Städtedreieck.

Im stimmigen Rahmen des Ostersonntagsgottesdienstes beschloss die Kantorei das diesjährige Mitsingprojekt, das mit insgesamt 85 Sängerinnen und Sängern zwischen Dreikönig und Ostersonntag gelaufen war. Dieses von Kirchenmusiker Frank Rieger erneut initiierte Projekt wird nun schon seit fast zehn Jahren angeboten. Viele Beteiligten des Singprojektes kommen auch aus Nachbarstädten und Dörfern der Region, mit einer Überzahl von Sängerinnen.

Rieger zieht positive Bilanz

"Dies entspricht auch der üblichen Anzahl eines Chores, bei dem die Männer oft unterrepräsentiert sind. Mit der Probenarbeit, einmal in der Woche in den zurückliegenden Monaten, bin ich sehr zufrieden. Es hatte sich auch abgezeichnet, dass unsere Arbeit mit dem Abschluss am Ostersonntag von Erfolg gekrönt sein wird", sagte Rieger. Diese Einschätzung bestätigte sich am Ostersonntag eindrucksvoll und wurde mit viel Lob bedacht.

Solosänger setzen Akzente

Etliche Gastsänger singen projektweise in verschiedenen Chören mit. Doch es habe auch Beteiligte gegeben, die relativ unbedarft an die Sache herangegangen seien und bisher wenig Chorerfahrung aufweisen konnten, bilanzierte der Chorleiter. Larissa Botos aus Bräunlingen, Cristina Haiges, Raoul Bumiller, beide Trossingen, und Michael Vogelmaier aus Schwenningen setzten als Solosänger besondere gesangliche Akzente bei der Ostermesse.

Der Dank von Stadtpfarrer Manuel Grimm, sowie langanhaltender Applaus der Gottesdienstbesucher belohnte am Ende die Akteure für ihre sehr beeindruckende musikalische Gestaltung.