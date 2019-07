Lisa Fritschi ist 19 Jahre alt und nicht verheiratet. Sie hat 2018 am Zinzendorf Gymnasium in Königsfeld ihr Abitur gemacht und danach mit der Ausbildung zur Polizeimeisterin begonnen. Weiteres Ziel ist das Studium zur Kommissarin. Die ehemalige Fußballerin geht gerne in der Natur laufen oder ins Fitnessstudio.

Jungliberale auf Kreisebene

Viel Zeit investiert sie in die Arbeit mit den jungen Liberalen – besucht Landeskongresse oder Tagungen. „Ich bin seit 2018 Mitglied in der FDP, habe die Gruppe der Jungliberalen im Kreis mitgegründet und gehöre dem Vorstand an. Da ich mich für Politik sehr interessiere, wollte ich mich auch engagieren und habe dann nach Anfrage von Lorenz Neininger, nach kurzer Überlegung zugesagt auf die FDP-Gemeinderatsliste zu gehen“, sagte die frisch gebackene Gemeinderätin. „Ich war natürlich sehr überrascht, dass es gleich beim ersten Mal geklappt hat, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hatte, was mich sehr gefreut hat.“

„Ich fühle mich in Bräunlingen sehr wohl, bin heimatverbunden, bin hier aufgewachsen und will auch weiter hierbleiben. Auf jeden Fall sehe ich Bräunlingen als meine Heimat an“, versicherte Lisa Fritschi. Sie habe sich in den zurückliegenden Jahren sehr für Kommunalpolitik interessiert und die Themen, darunter die Windkraftdiskussion, genau verfolgt. Die Digitalisierung sei ein wichtiger Punkt, der wie die E-Autos vorangetrieben werden müsse.

Jugendarbeit hat gute Basis

Für sie sei all das besonders wichtig, was mit zum Thema Bildung gehöre. Außerdem alles, was mit der jungen Generation zu tun habe. In Bräunlingen sieht Lisa Fritschi eine sehr gute Basis für eine hervorragende Jugendarbeit in den Vereinen, der Kirche, unter anderem die 72-Stundenaktion oder die offene Jugendarbeit. „Wenn man durch das Städtle fährt, dann fühlt man sich sehr wohl, denn hier gibt es eine gute, schöne und ansprechende Mischung in der Altstadt. Auch die Angebote sind gut dem Charakter von Bräunlingen angepasst“, sagte die neue Stadträtin.

Sie finde es wichtig, eine Brücke zwischen den jungen Leuten und der älteren Generation zu schaffen, für die sie sich einsetzen will. „Wenn jemand, auch der Jüngeren, ein kommunalpolitisches Anliegen hat, dann kann er zu mir kommen und ich werde dann versuchen dies im Gemeinderat einzubringen. Allein die Ideen einzubringen, ist schon wichtig“, sagte Lisa Fritschi.