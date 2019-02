von Roger Müller

Seit 17 Jahren und somit seit der Gründung des Inlineskater-Hockeyvereins Hotdogs Bräunlingen stand Sebastian Schmid den Rollenflitzern vor, nun beerbt ihn Philipp Dold. Schmid wurde bei der Versammlung für seine Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Auch ansonsten gab es ein kräftiges Stühlerücken, Andreas Bernstorff ist zukünftig zweiter Vorsitzender, Stefan Ziegler kümmert sich um die Jugend. Daniel Jäger betreut die Kasse und Andreas Mayer ist Mitgliederwart. Schriftführer wurde Oliver Moritz.

Im vergangenen Jahr haben die Hotdogs eine Kooperation mit dem EHC Phantoms Villingen beschlossen. Man nutzte Synergien, um konkurrenzfähige Teams zu stellen. Das funktionierte sehr gut, wenngleich man in diesem Jahr in der ISHD lediglich ein Team für die Regionalliga meldet. Auftakt hier ist für den Vorjahreszweiten am 10. März mit einem Auswärtsspiel beim RSC Bulls Bahlingen.

Neu hat man sich für eine Spieltags-Koordinatorin entschieden, dieses Amt bekleidet zukünftig Mona Wintermantel. "Wir wollen schauen, dass wir endlich wieder mehr Zuschauer in die Halle bekommen", beschreibt es der neue Vize-Chef Andreas Bernstorff. An der sportlichen Leistung der Spieler mag es wohl kaum liegen, wie es sich auch in der Vizemeisterschaft des Vorjahres widerspiegelt. Speziell wird man auf eine gute Bewirtung der Gäste setzen. Auch die Werbung über die sozialen Medien soll weiter forciert werden. "Die Mund-zu-Mund-Propaganda im Städtle wollen wir ebenfalls nicht außer Acht lassen", so Bernstorff.