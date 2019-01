von Manfred Minzer

Dabei hatte die Security alle Hände voll zu tun, die Besucherströme zu bändigen und zeitweise den Zugang zur vollen Halle zu verhindern. Die Gäste ließen sich bestens unterhalten mit der Musik von DJ Borni, aber auch die Löffel-Guggis aus Löffingen und die Tanzgruppen High Definitio aus Blumberg und Movimento aus Hüfingen wurden begeistert gefeiert.

Auch Felice, Selina und Angelina (von links) stürzen sich ins Getümmel bei der gut besuchten Warm-Up-Party in Döggingen. | Bild: Manfred Minzer

An vier Theken gab es Bier und Hochprozentiges, die Garderoben-Betreuer hatten alle Mühe, die Jacken und Mäntel zu verstauen. Am Ende zeigte sich SV-Chef Dietmar Ketterer auch in seiner Funktion als Narrenvater sehr zufrieden über den Fastnachtsauftakt.