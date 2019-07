von Lutz Rademacher

Mit Häppchen und sommerlichen Getränken vor der Stadtkirche begannen am Samstagabend die Feierlichkeiten der Seelsorgeeinheit Auf der Baar „Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel“ zum traditionellen Skapulierfest. Den Festgottesdienst am Sonntag zelebrierte Pfarrer Manuel Grimm erstmals mit dem Padre Jorgiano, der Bräunlingen künftig als Seelsorger betreuen wird.

Padre Jorgiano kommt aus Brasilien und ist ein fröhlicher Mensch.

Das Skapulierfest feiern alle Gemeinden „Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel“ als Patrozinium. Den Ursprung erklärte Padre Jorgiano in seiner Predigt, die sehr erfrischend war, wie viele meinten. Das Fest gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Es geht auf eine Verheißung der Mutter Gottes an Simon Stock zurück. Stock war ein Karmeliter aus England im 13. Jahrhundert.

Der Bräunlinger Kirchenchor unter Leitung von Frank Riegger untermalte das Fest.

Zu dieser Zeit gab es viele Verfolgungen. Er hat zur Mutter Gottes gebetet: „Lass uns nicht allein, lass uns nicht im Stich!“. Die Mutter Gottes ist ihm erschienen und hat ihm das Skapulier (ein Schulterkleid) gegeben. Es hieß, wer dieses Skapulier trägt, wird vor einem schnellen Tod bewahrt. Die Mutter Gottes verspricht demjenigen seinen Schutz.

„Ich verstehe nichts von Musik“, sagt Padre Jorgiano. Trotzdem läßt er sich überreden, das Badnerlied zu dirigieren. Stadtmusik-Dirigent Andreas Dangel applaudiert.

Nach dem Stehempfang wurde in der Stadtkirche der Film „Papst Franziskus- Ein Mann seines Wortes“ gezeigt. Er zeigt etwas vom Leben und der Theologie des Papstes. Was denkt der Papst über Glaube, Umwelt, Welt, Krieg und andere Themen. Die Veranstaltung war mit etwa 120 Leuten gut besucht. Die Leute hätten den Film sehr interessant gefunden und er sei eine gute Einstimmung auf das Fest gewesen, so Lothar Rosenstiel. Gerhard Bombeiter berichtet, der Film sei begeistert aufgenommen worden. Er sei hochaktuell, aber auch sehr bedrückend, beispielsweise die Müllhaldenproblematik. Auch die tiefe Barmherzigkeit, wie der Papst wie er mit Kranken umgeht und auf die Leute zugeht, habe ihn beeindruckt.

Die Brasilianerin Selma Labato und ihr Mann Luis Teles haben Padre Jorgiano aus München begleitet und ihm einen liebevoll gestalteten Kuchen gebacken.

Der Film passe auch gut zu der Tatsache, dass im Laufe des Fests ein Brasilianer als neuer Seelsorger vorgestellt wurde. Im Anschluss an die Messe am Sonntag gab es eine Prozession durch Bräunlinger Innenstadt, die von der Stadtmusik begleitet wurde. Obwohl er keine Ahnung von Musik habe, dirigierte Padre Jorgiano die Stadtkapelle beim „Badnerlied“. Dirigent Andreas Dangel, der ihn aufgefordert hatte, weil das Tradition habe, applaudierte. Mit der Überreichung des Skapuliermedaillons an die Erstkommunikanten im Rahmen einer Andacht an der Lourdesgrotte am Ottilienberg und einem Orgelkonzert von Markus Schmid in der Stadtkirche ging das Bräunlinger Kirchenfest zu Ende.