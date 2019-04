von Lutz Rademacher

"Rock in der Schmiede" heißt es am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr in Waldhausen. Zu Gast in der Halle der Landtechnik Scherzinger ist die Gruppe Dirty Spoon aus Brigachtal mit Rock-Klassikern aus den aus den 70er und 80er-Jahren.

Rockmusik live in Waldhausen, das hat Geschichte. Den Anfang der achtziger Jahre waren nicht nur die damaligen Rockpalastnächte legendär, sondern auch das gut besuchte Fabi-Open-Air, das einmal im Jahr im Garten der Kultgaststätte auf einer zusammengezimmerten Holzbühne mit regionalen Bands stattfand. Initiator war damals wie heute Horst Kritzer, heute Fabi-Wirt und Ortsvorsteher.

Einst bei Mundartband Egon &Co

Im Rahmen des Fabi-Open Airs trat auch eine junge Band namens Dirty Spoon Band auf. Ende der achtziger Jahre löste sich die Band auf. Sologitarrist Gerhard Berthold (Chiro) und Schlagzeuger Jürgen Brander (Gogi) wechselten zu der Mundartband Egon & Co und brachten es zu regionalem Ruhm mit "Stell dir vor du wärsch ä Sau". Doch ihre eigentliche Liebe galt nach wie vor dem Rock.

Riesenrepertoire an Rock-Klassikern

Nach dem plötzlichen Tod von Egon Kuss und dem Ende von Egon & Co beschlossen sie, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Seit drei Jahren treten sie wieder regelmäßig als Dirty Spoon auf. Die Band wurde mit Ingmar Weinmann (Gitarre, Gesang) , Martin Weber (Bassgitarre), Matthias Vollmer (Keyboards) aus Villingen und dem Frontmann Bernhard Czmiel aus Furtwangen verstärkt.

Mit einem Riesenrepertoire an Rock-Klassikern kann das Sextett aus dem Vollen schöpfen und könnte mehr als einen Abend füllen. Auf dem Programm stehen unter anderem Songs von Deep Purple, Steppenwolf, Status Quo, Lynyrd Skynyrd oder Pink Floyd.

Termin und Ort stehen schnell fest

Über die ganzen Jahre hatte Jürgen Brander Kontakt zu Horst Kritzer. In einer lustigen Runde wurde die Idee für ein Konzert geboren. Thomas Scherzinger, Inhaber der Scherzinger Landtechnik, selbst ein großer Rockfan, konnte als Mitveranstalter gewonnen werden. Da die Firma Scherzinger für ihr Frühlingsfest ohnehin die Halle ausräumen muss, standen Auftrittsort und Termin schnell fest. Im Anschluss gibt es eine Aftershow-Party mit DJ Marian Bayer.