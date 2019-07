Die Entwicklung des Palmhofs in Richtung einer größeren Biogasanlage geht einen weiteren Schritt. Die Stadträte haben dem Bebauungsplan als Satzung zugestimmt, das Einvernehmen zum Neubau einer Heizzentrale als Redundanz, sollte das Biogas-Kontingent nicht ausreichen, haben sie ebenfalls erteilt. Das Vorhaben sorgte dennoch für einige Diskussionen.

Bedenken werden ernst genommen

„Der Palmhof ist für uns ein wichtiger Wärmeversorger für das Gebiet in den Niederwiesen. Er soll jetzt auf eine Vollversorgung ausgeweitet werden. Damit ist dann die Klärschlamm-Trocknung der Biowärme Bräunlingen Geschichte“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. In den Bebauungsplan habe man zusätzlich einige Punkte aufgenommen, wie etwa den Verzicht auf einen großen Legehennenstall, und dass der Grundwasserschutz in betroffenem Gebiet einen hohen Stellenwert einnehme. Im Vorfeld geäußerte Bedenken nehme man ernst, habe sie entsprechend auch in den Bebauungsplan aufgenommen, so Bächle.

Diskutiert wurde das Vorhaben auch schon im Gemeindeverwaltungs-Verband (GVV). Dort sprachen sich Räte aus Hüfingen und Donaueschingen dagegen aus. Problematisch wird dabei vor allem die mögliche Nitrat-Belastung durch Düngemittel gesehen. Befindet sich beim Palmhof immerhin ein Wasserschutzgebiet, das davon betroffen sein könnte. Auch beschäftigte die Frage, wie es zukünftig mit einer erhöhten Verkehrsbelastung aussehe, vergrößere sich der Palmhof.

Der zuständige Planer Arnold Niehage ist bemüht, die Bedenken aus der Welt zu räumen: „Der Palmhof hat mit seinem Standort in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt kaum eine Biogasanlage mit der Möglichkeit ein Industriegebiet so zu versorgen, wie in diesem Fall.“

Es gibt Kritik

Kritikpunkte hat vor allem SPD-Stadtrat Peter Ebnet, der mehr Respekt im Umgang mit den Kritikern wünscht: „Um uns herum stirbt alles. Haben wir von ihnen die Verpflichtung, dass was an Rohstoffen reinkommt, nicht mit Glyphosat als Insektenschutz behandelt wird?“ Auch äußerte er die Befürchtung, der Anbau von Monokulturen werde hier weiter vorangetrieben. „Hüfingen ist nicht betroffen? Und wie ist es mit der Emissionsbelastung im neuen Baugebiet am Bregenberg? Das bereitet mir Kopfzerbrechen.“

Was der Planer dazu sagt

Dass besonders Hüfingen von einer erhöhten Verkehrsbelastung getroffen werde, sieht Niehage nicht. Die Versorgungswege führen meist über die Felder, die Nachbarstadt sei davon nicht betroffen. Auch was die Auflagen der Wasserschutzgebiete betrifft, erfülle man die rechtlichen Voraussetzungen: „Die Rechtsverordnung beinhaltet Ausschlusskriterien und verbieten das Ausbringen von Düngemittel. Die müssen und werden eingehalten“, so der Planer. Eine Untersuchung von 2019 bestätige zudem, dass die Nitrat-Belastung rückläufig sei. „Die Befürchtung, dass alle Gärreste der Anlage hier ausgebracht werden, trifft nicht zu“, erklärte Niehage. Eine Monokultur gebe es auch nicht, auf wechselnde Fruchtfolgen werde geachtet.

„Die Anlage selbst ist technisch wasserdicht und wird regelmäßig von Sachverständigen geprüft“, so Niehage. Außerdem sei der Gärbehälter doppelwandig und besitze eine Anlage mit Rückhalteeinrichtung für den Havariefall. Das habe man nicht machen müssen, es dennoch entsprechend geplant. Glyphosat sei ein zugelassenes Düngemittel, dessen Umgang der Gesetzgeber regeln müsse: „Wir regeln das nicht.“ Was die Emissionen betreffe werde die Anlage als irrelevant eingestuft. „Es sind entsprechende Genehmigungen notwendig, die Werte werden sämtlich unterschritten.“

Was die Stadträte sagen

„Dass wir hier nicht über einen netten kleinen Hof reden, war klar. Es geht um eine Vergrößerung“, so Berthold Geyer von der Gruppe 84. „Auf der einen Seite will man umweltfreundliche Energie, andererseits wird versucht, die Vergrößerung zu verhindern.“ Geyer wünschte sich auch mehr Kontakt zwischen den Stadträten im Städtedreieck: „Es ist seltsam, dass Kollegen aus Donaueschingen und Hüfingen das fast gekippt hätten.“

Dass der neue Palmhof keine Landwirtschaft mehr sei und eher in Richtung Industrie gehe, sei klar, aber nicht schlimm, so CDU-Stadtrat Rolf Schütz: „Damit sind auch Ängste verbunden, auf die wir professionell antworten müssen, ähnlich wie bei der Windkraft. Eine technische Anlage hat klare Regeln, die eingehalten werden müssen.“ Ob das für den Gärbehälter benötigte Material auch im bestehenden Radius herangeschafft werden könne, bezweifelt Schütz: „Es wird mehr Verkehr. Irgendwo muss ja etwas passieren.“ Man müsse dennoch die Wärme nutzen und sich nicht verschließen.

Das Thema sei kein leichtes und müsse daher „ausreichend und erschöpfend diskutiert werden. Ich bin überzeugt, das wurde gemacht“, so CDU-Fraktionssprecher Michael Gut. „Es ist eine super Energiegewinnung aus der Wärme. Allerdings ist das keine Garage, das müssen wir eben auch so annehmen.“