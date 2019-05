Wer auf der Suche nach Bauplätzen ist, der hat es nicht leicht. Der verfügbare Raum wird immer weniger. So mancher ist ob der aufwendigen Suche schon von einem bisher unbebauten Grundstück abgekommen und hat sich im Bestand umgesehen.

Auch in der Zähringerstadt nimmt neuer Wohnraum einen hohen Stellenwert ein. Soll die Stadt wachsen, braucht es neue Bürger. Doch rund zwei Jahre lang gab es keine Neubaugebiete, in denen sich bauwillige Neu-Bürger niederlassen konnten. Bei der Stadt flattern regelmäßig neue Anfragen rein, die Warteliste ist lang.

Baulücken nutzen

Was bleibt sind Baulücken oder vereinzelte Angebote von privaten Anbietern. Die Stadt konnte zuletzt ein innerstädtisches Grundstück beim städtischen Kindergarten zum Kauf anbieten. Das ging jedoch nicht ohne weiteres. Rund zehn Interessenten hatten sich für den Bauplatz angemeldet, schlussendlich entschied das Los, wer den Zuspruch bekam.

Bregenberg als Großprojekt

Entsprechend wichtig ist es für die Stadtverwaltung, möglichst schnell neue Plätze zur Verfügung zu stellen. Das soll in Form des neuen Wohngebietes am Bregenberg passieren. Das war in Grundzügen bereits in den 1960er-Jahren angedacht. Als eigenes Stadtviertel mit Kindergarten, Kirche und allem, was notwendig ist. So umfangreich soll das aktuelle Projekt dann doch nicht werden, aber Platz für 40 bis 50 Bauplätze soll es dennoch geben. Bereits in diesem Jahr geht es an die Erschließung. Wie Bürgermeister Micha Bächle sagt, wolle man schnell in die Umsetzung gelangen. Rein aus Sicht der Kosten ist das Neubaugebiet der größte Brocken in den Bräunlinger Haushaltsplanungen.

Weiterer Platz entsteht auch im Bräunlinger Ortsteil Waldhausen. Auch dort geht es 2019 an die Erschließung. 17 Bauplätze sollen hier entstehen, mit einem Kostenfaktor von 129 bis 139 Euro pro Quadratmeter.

Zusätzliche Attraktivität will die Stadt durch eine entsprechende Förderung schaffen, die Kinder begünstigt. 2500 Euro gibt es pro Kind pro städtischen Bauplatz. Das Ganze nicht gekoppelt an eine Einkommensgrenze.

Brach liegende Flächen

Auch im Fokus sind brach liegende Flächen in der Innenstadt und die Frage, wie die in eine Nutzung gebracht werden können. Bräunlingen hat sich aus diesem Grund an einem Projekt des Gemeindeverwaltunsgverbandes (GVV) Donaueschingen beteiligt. Beim Projekt Flächenmanager konzentrierte man sich auf entsprechende Möglichkeiten in Döggingen. Mittels externer Berater wurden Leerstände und Baulücken erfasst, zudem eine umfassende Beratung für interessierte Bauherren angeboten. Alles in einem kostenlosen Angebot. Laut Stadtverwaltung sei die Nachfrage größer als erwartet gewesen. So fanden bis Mitte Februar 2018 in Bräunlingen 35 Beratungen statt. Zwei Eigentümer-Projekte seien bereits umgesetzt. Mehrere Förderanträge wurden an das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Stadt bereits 2018 nochmals 10 000 Euro aus Eigenmitteln bereitgestellt, auch für 2019 seien noch 2000 Euro dafür im Haushalt vorgesehen. Aktuell stehen außerdem weitere Interessenten auf der Warteliste.

Über einen Demografie-Bericht habe sich ein weiterer Bereich ergeben, in dem noch Potenzial zur Innenentwicklung schlummert.

Das sagt die CDU

CDU, Parteilogo, 4C, Hintergrund weiss | Bild: CDU

Wir wollen, dass unser schönes Städtchen moderat wächst. Viele junge Familien wollen sich Wohneigentum schaffen. Mit der bedarfsgerechten Ausweisung von Wohnbaugebieten in der Kernstadt und den Stadtteilen wollen wir den Wunsch nach einem Stück Heimat ermöglichen. Aber auch die Möglichkeiten der Innenentwicklung wollen wir konsequent nutzen. Bei Bauvorhaben im Geltungsbereich der Stadtbildsatzung gilt es, den Charakter des jeweiligen Ortsbildes im Blick zu behalten ohne sich modernen Ansätzen zu verweigern – speziell auch im Hinblick auf Barrierefreiheit.

In Bräunlingen bieten sich viele Möglichkeiten der Naherholung. Ein bestes ausgebautes Rad-, Spazier- und Wanderwegenetz sowie der Kirnbergsee laden zur sportlichen Betätigung und zum Verweilen in unserer schönen Natur ein. Dadurch und durch die vielen Arbeitsplätze in der heimischen Wirtschaft ist Bräunlingen mit seinen Stadtteilen ein attraktiver Ort um sich niederzulassen.

Das sagt die FDP

FDP, Parteilogo, Hintergrund gelb, 4c | Bild: Fdp

In der Gesamtstadt Bräunlingen unterstützen wir Bauvorhaben von jungen Familien und heimischen Betrieben usw. mit attraktiven Bauplätzen und einer modernen Infrastruktur. (z.B. schnelles Internet, gute Kinderbetreuung, Spielplätze). Altbildstadtsatzung überarbeiten, zum Altstadtbild mit modernem Baustoff, deren Ansichten in Einklang bringen. Die alten Häuser in der Innenstadt über den sozialen Wohnungsbau sanieren. Anreize für die Eigentümer der Häuser in der Innenstadt schaffen, damit die Dächer in den Altstadthäusern für mehr Wohnraum ausgebaut werden. Dem Bauwilligen gute Unterstützungen bieten für die Anträge der Zuschüsse von Land und Bundesmittel. Die Anzahl der Begegnungsplätze im Stadtkern und den Ortsteilen erhöhen (z.B. Narrenbrunnen, Zähringerplatz usw.). Die Vereinswelt für alle Altersgruppen erhalten und Jugendarbeit in den Vereinen fördern. Jugendtreffpunkte mit den dazugehörigen Räumlichkeiten altersgemäß und zeitgerecht einrichten und das Jugendprogramm fortschrittlich anpassen.

Den älteren Mitbewohnern in unserer Stadt, wie z.B. im Seniorenzentrum durch Hilfe der Mitmenschen und durch Vereine Hilfestellung bei Alltagsproblemen anbieten. Der Vereinsamung von älteren Menschen vorbeugen. Die Gleichheit von den Stadtteilen und Stadt fördern. Das Zusammenwirken der Stadtverwaltung mit den ansässigen Betrieben, den verschiedenen Vereinen zum Wohl aller erleichtern. Nicht gegeneinander, sondern miteinander an einem Strang ziehen.

Das sagt die SPD

SPD, Parteilogo, 4C | Bild: SPD

Wir treten für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums auch für Normalverdiener ein. Dazu wollen wir attraktive Rahmenbedingungen für den Bau von Mehrfamilienhäusern schaffen. Außerdem sollte sich die Stadt verstärkt darum bemühen, mit Landesmitteln unbebaute innerstädtische Grundstücke zu erwerben. Diese könnten dann an bauwilligen Familien überlassen werden. Gegebenenfalls ist an die Neugründung eines kommunalen Wohnungsbauunternehmens zu denken. Hilfreich wäre, die Grunderwerbssteuer zu senken. Keinesfalls darf es bei der anstehenden Neuregelung der Grundsteuer zu einer Mehrbelastung der Haus- und Grundstücksbesitzer kommen. Notfalls ist der Hebesteuersatz zu reduzieren.

Ein Schwerpunktthema in den nächsten Jahren ist für uns das Leben und Wohnen im Alter. Für die Senioren sind angemessener Wohnraum und eine entsprechende Infrastruktur bereit zu stellen. Vorrangig streben wir das Leben in der eigenen Wohnung so lange als möglich an, bei gleichzeitiger Verhinderung von sozialer Isolation. Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir das betreute Wohnen ausweiten, mehr Begegnungsstätten für ältere Mitbürger schaffen und alternative Wohnformen wie ein Mehrgenerationenhaus oder Wohngemeinschaften von Senioren fördern.

Das sagt die Gruppe 84

Bild: Partei

Bräunlingen soll nicht nur Wohnort, sondern Heimat sein.

Neubaugebiete auf dem Bregenberg und in Waldhausen sind auf den Weg gebracht. Die zügige Umsetzung der neuen Wohngebiete muss erfolgen. Weiterer Planungsbedarf zeichnet sich für Döggingen und Unterbränd ab.

Förderung der Innenentwicklung in den Ortsteilen unterstützen wir. Wie in Döggingen wurde sie schon positiv begonnen und sollte weiter als kommunalpolitisches Ziel mit vorangetrieben werden.

Wir vermeiden teure Neubaugebiete, verhindern unschöne Leerstände in den Dörfern und reduzieren die weitere Zersiedelung.

Die Grenzen des Siedlungswachstums sind zu hinterfragen, denn die Bevorratung von Bauflächen durch die Stadt bindet viel Geld für lange Zeit.

Bei der Altstadtsanierung sollte unbedingt der attraktive Charakter erhalten bleiben. Die Umsetzung der Stadtbildsatzung sollte vom Zusammenwirken von Bauherren, Planer und Stadtbauamt getragen sein.

Zum Wohnen gehört eine gesunde Infrastruktur – gerade im ländlichen Raum:

Arbeitsplätze, Grundversorgung, Schule, Kinderbetreuung, Spielplätze (Bruggen), Kulturangebote, Versammlungs-und Vereinsräume (Waldhausen und Mistelbrunn), Naherholung.

Eine schwierige Frage ist, wie die Verbesserung der Grundversorgung, Erhalt des Einzelhandels und der Gastronomie, umgesetzt werden kann. Nur gemeinsam von Stadtverwaltung – Gemeinderat – Einwohnerschaft.

Die Bereithaltung von Sozialwohnungen bzw. Notfallwohnungen erachten wir für wichtig.