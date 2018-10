Bräunlingen – Nach dem großen Erfolg beim ersten Almabtrieb der Bräunlinger Vorstadtbuben und Rieswellemacher im vergangenen Jahr werden am kommenden Samstag erneut Tiere von der Stockmihlialm auf dem Ottilienberg ins Bräunlinger Städtle getrieben. Los geht es um 16.30 Uhr.

Natürlich werden unterwegs zwei Pausenstationen eingelegt, um weder die Tiere noch ihre Begleiter zu überfordern. "Für uns ist der Almabtrieb mit lebenden Tieren, unter anderem Geißen, Ziegen und Kuh, eine gerne organisierte Gaudiveranstaltung mit viel Spaß und Freude, wenn wir über die Ottilienbergstraße ins Städtle ziehen und die Tiere bis zum Bregtäler treiben", sagt Mitorganisator Matthias Schmid. Die Veranstaltung organisieren die Vorstadtbuben, die sich oft im Bregtäler mit einigen Rieswellemachern trafen, so Schmid weiter.

Großer Erfolg bei der Premiere 2017

Im Vorjahr säumten bei der Premiere viele Zuschauer die Almabtriebstrecke. Und die Eintrittskarten für die Almabtriebsparty am Abend in der Kneipe Bregtäler waren schon vor Beginn allesamt verkauft.

Auch lila Kühe dürfen mit: Viele Bräunlinger beteiligen sich an dem für die Region ungewöhnlichen Spaß. | Bild: Dagobert Maier

Damals begann der Festzug an der Stockmihlialm in der Nähe des Kirchle auf dem Ottilienberg. Er verlieft dann mit einer Kuh, einem Kälbchen und anderen Tieren, begleitet von zahlreichen Mitläufern in Dirndl und Lederhosen sowie untermalt von Almmusik, bis zur ersten Rast unterhalb des Ottilienberges. Auch ein Traktor und Kleintiere sowie viele Sympathisanten mit Erntewerkzeugen vervollständigten 2017 den Almabtrieb. Der Gaudiumzug ging dann bis in die Kernstadt.

Nach dem Abtrieb wird gefeiert: Dirndl und Lederhosen soll es im Bregtäler wieder viele zu sehen geben. | Bild: Dagobert Maier

Was niemand im vergangenen Jahr glaubte, trat dann am Abend im Bregtäler ein: Die Almabtriebsstimmung steigerte sich noch weiter. Zahlreiche Dirndl und etliche Lederhosen mit Hosenträger waren zu sehen und gaben dem Abend ein besonderes Alpenflair. Viele Gäste strömten in den Bregtälersaal.

Und dieser Saal dürfte auch am kommenden Samstag gefüllt sein. Zwei stets zu Späßen und Witzen aufgelegte Ansager sollen wieder für eine mitreißende Stimmung sorgen. Dazu soll auch die im vergangenen Jahr viel gelobte Band Bestagers beitragen – nicht nur mit bekannten Oldies, sondern auch mit alpenländischer Musik.

Halbe Bier und halbes Hähnchen

Eine Besonderheit beim Almabtriebsabend ist die Verköstigung: Jeder Besucher wird am Abend einen halben Liter Bier und ein halbes Hähnchen bekommen. Beides ist im Ticketpreis bereits enthalten.

"Wir hoffen, dass am Samstagabend die tolle Stimmung und das alpenländische Flair den Bregtäler erneut einnimmt und unsere Besucher einen Stimmungsabend erleben, über den noch lange gesprochen wird. Wir werden das Unsere dazu tun, dass es gelingt", meinte Matthias Schmid zum Gaudiabend am Samstag.

Dass diese Veranstaltung auch einen wichtigen sozialen Hintergrund hat, betonen die Organisatoren, denn der Erlös des Abends soll wieder einem sozialen Zweck zugeführt werden. In 2017 wurde ein ansehnlicher Betrag an die Vertreter der Bürgerstiftung, Werner Klotz und Steffen Würth, übergeben, der für das Bräunlinger Seniorenzentrum verwendet wurde.

Ursprung der Idee Die Idee, mit einem besonderen Gaudiabend, konkret einem Almabtrieb, das Vereinsgeschehen in Bräunlingen zu bereichern, hatten in 2016 die früheren Buben aus der Bräunlinger Vorstadt, zu denen auch einige Mitglieder der Urhexen stießen. In Bräunlingen gibt es nur eine "Alm" die auf dem Ottilienberg liegt, die "Stockmihlialm". Sie hat ihren Namen nach der früher überregional bekannten Profimusikband "Die Stockmihlimusikanten" und wurde als Startpunkt ausgesucht. (dm)

