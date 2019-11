Vor über 28 000 Karnevalsverrückten spielen in Köln namhafte Bands wie die Bläck Fööss, Brings, die Höhner oder die Räuber – und eben auch die Stadtkapelle aus Bräunlingen. Dieses Ereignis in der Vereinsgeschichte reiht sich ein in Auftritte in New York und vor der Dresdener Frauenkirche.

Die Stadtkapelle Bräunlingen hat ein Herz für New York. | Bild: Stadtkapelle Bräunlingen

Zum 50-jährigen Bestehen der veranstaltenden Willi-Ostermann-Gesellschaft hat sich diese etwas Besonderes überlegt und unter anderem die Musikfreunde aus Bräunlingen hierzu eingeladen. Der Kontakt kam bei der musikalischen Umrahmung anlässlich der Übergabe der Insignien des Kölner Dreigestirns am Narrenschopf der schwäbisch-alemannischen Vereinigung in Bad Dürrheim zustande.

Sie sind die Ersten

Die Bräunlinger Musiker eröffnen somit – als erste Musikkapelle überhaupt – die im Fernsehen live übertragene Karnevalsveranstaltung mit ihrem „Briilinger Narrenmarsch“. Sie treten an in ihrer historischen Uniform des Stadl‘schen Regiments mit den dazugehörigen roten Socken.

Und auch in Dresden fühlen sich die Musiker wohl. | Bild: Stadtkapelle Bräunlingen

Bereits am Sonntag reist die komplette Kapelle nach Köln und wird dort nach den Stellproben gemeinsam mit dem Vorstandsteam der Ostermann-Gesellschaft eine musikalische Stadtführung erleben. Hierzu haben die Musiker ihre legendären auswendigen Runden mit im Repertoire.

11.11 Uhr

Die Eröffnung am Montag um 11.11 Uhr erlebt die Kapelle – nach ihrem Auftritt auf der Hauptbühne – gemeinsam mit den anderen musikalischen Künstlern hinter der Bühne. Nach einer vermutlich sehr langen Nacht findet dann am Dienstag wieder die Heimreise statt.

Bei diesem historischem Anlass bringt die Bräunlinger Kapelle heimische Fasnachtskultur in den rheinischen Karneval mit ein und präsentiert somit die Briilinger Fasnacht sowie ihr Städtle weit über die Grenzen hinaus.

Das WDR-Fernsehen überträgt die Veranstaltung ab 10.30 Uhr live. Die Bräunlinger Kapelle ist der erste Programmpunkt.