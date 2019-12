Im Rathaus in der Kirchstraße hängt die historische Uniform des Bräunlinger Stadtkapellmeisters. Dort wartet sie jetzt auf einen Nachfolger. Der bisherige Amtsinhaber, Andreas Dangel, hat vor einigen Tagen offiziell bei der Stadt gekündigt. Das bestätigt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche auf Anfrage des SÜDKURIER. Nach rund 13 Jahren sucht sich die Stadtkapelle nun also einen Nachfolger für den Posten des Dirigenten. Aber warum eigentlich?

In Bräunlingen sehr wohl gefühlt

„Es ist sehr, sehr schade. Das hätte so nicht passieren müssen“, sagt Andreas Dangel zur aktuellen Lage. Er verlasse Bräunlingen mit tränenden Augen. „Nach einem Moment der Verklärung allerdings mit sehr positiven Erinnerungen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt.“ Den Habsburger Löwen habe er immer mit Stolz getragen.

Kritik nach dem Herbstkonzert 2018

Der Anfang vom Ende ist schließlich beim Herbstkonzert der Stadtkapelle im Dezember 2018 zu verorten. Zu Gast damals die Stadtmusik Elzach. Das Konzert habe polarisiert. „Es war auf sehr hohem Niveau. Mein Zugang zur Musik hat damals sehr viel Kritik aufgeworfen“, so Dangel. Er wird zum Gespräch gebeten. Im Anschluss soll sich der Dirigent stärker darauf ausrichten, was die Musiker wollen. Er habe sich daraufhin zugunsten der Musik entsprechend verändert. Man habe ihm jedoch signalisiert, er sei Dirigent auf Bewährung. „Das trifft mich in Mark und Bein. Ich bin anschließend extrem vorsichtig gefahren. Ein anderer hätte vielleicht sofort gesagt: Wenn ihr nicht einverstanden seid, dann gehe ich eben. So bin ich nicht. Ich lebe das Amt. Für mich ist es immer das Ziel, das Musikalische voranzubringen und die Stadt würdig nach außen zu vertreten.“ Er sei für das Miteinander. Er könne mit Kritik umgehen, das gehöre dazu.

Die Bräunlinger Stadtkapelle bei ihrem Herbstkonzert im Dezember 2018. Der Auftritt polarisierte. Zu Gast war damals die Stadtmusik Elzach. Im Nachgang des Konzertes gab es ein Gespräch zwischen Dirigent Andreas Dangel und der Vereinsführung der Stadtkapelle. | Bild: Dagobert Maier

Aus allen Wolken gefallen

Dangel habe sich jedoch bereits darauf eingerichtet, sicher bis 2024 zu bleiben, bis das große Jubiläum ansteht. Kontakte seien bereits geknüpft. Nach dem vergangenen Herbstkonzert dann abermals ein Gespräch. „Ich bin zufrieden ins Gespräch und dann aus allen Wolken gefallen, als die Fragen in eine deutliche Richtung gingen.“ Bis 2024 sei „viel zu lang“. Es gäbe Musiker in der Stadtkapelle, die einen neuen Wind haben wollen. „Wenn Kritik kommt, wo war sie dann die letzten Jahre?“, fragt sich Dangel. Er habe alles akzeptiert, etwa einen Musikbeirat, den man ihm zur Seite gestellt hat, und habe sich bei den Musikern für seinen vermeintlichen Hochmut entschuldigt, der ihm vorgeworfen wurde.

Die Reißleine gezogen

Dennoch wollen das einige Musiker nicht so stehen lassen, ein weiterer Gesprächstermin soll einberaumt werden. Dangel zieht die Reißleine. „Als Dirigent hörst du nicht nur gut, sondern nimmst auch die Atmosphäre gut wahr. Meine Erfahrung zeigt, dass jetzt zu viel Porzellan zerschlagen ist.“ Es gebe Befürworter und Gegner, das sei immer so. Jedoch wolle sich auch Dangel nicht mehr verbiegen: „Entweder ich gebe 100 Prozent oder gar nichts.“ Die Stadtkapelle dürfe sich jetzt dadurch nicht polarisieren. „Es soll kein Schaden für die Kapelle entstehen“. Daher jetzt das Ende.

Dangel hätte indes gerne eine Regelung gesehen, die anders abgelaufen wäre: „Nach rund 13 Jahren kann man sehr wohl über einen neuen Dirigenten nachdenken. Dann auf eine Art und Weise mit einem geregelten Übergang.“

Ein abruptes Ende

Es sei ein relativ abruptes Ende gewesen, das überraschen gekommen sei, sagt Martin Hornung, Vorsitzender der Bräunlinger Stadtkapelle. Man habe mit Andreas Dangel allerdings so lange gut zusammen gearbeitet, dass man nicht im Negativen auseinandergehen wolle. „Er hat vieles für Bräunlingen gemacht und wir haben ihm viel zu verdanken. Er hat uns musikalisch weitergebracht“, so Hornung. Dangel habe sich sehr identifiziert und sei immer da gewesen.

Eine Neuausrichtung

Allerdings sei es eben so, dass es nach so einer langen Zeit eben auch zu Abnutzungseffekten komme: „Wir haben Gespräche geführt, dass sich manche eine Neuausrichtung wünschen und man das zeitlich abstecken wolle. Wir wissen, dass wir hier Arbeitgeber-Verantwortung haben“, sagt der Vorsitzende. Er ergänzt: „Man soll nicht das Negative im Moment sehen. Vor einem kritischen Konzert gab es dutzende positive.“

Und wie geht es jetzt weiter?

Bisher habe die Stadtkapelle noch nicht so viel Zeit gehabt, um sich ausreichend Gedanken darüber zu machen. „Wir streben an, dass er die Jugendarbeit mindestens bis zum Sommer 2020 weiter macht. Er macht sie gut, auf hohem Niveau“, so Hornung. Das scheint auch in Dangels Sinn zu sein: „Ich habe gegenüber den Schülern eine Verpflichtung und eine persönliche Bindung zu ihnen. Hier müssen wir miteinander kommunizieren und funktionieren“, sagt Dangel.

Nach den Gesprächen habe alles gut geklappt, auch das letzte Konzert sei sehr erfolgreich gewesen. „Es hat gepasst“, sagt Hornung und sein Stellvertreter Ralf Wolf ergänzt: „Die Musiker habe mitgezogen und sich am Riemen gerissen. Darum sind wir jetzt auch so überrascht.“