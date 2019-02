von Christina Rademacher

Riesiger Andrang herrschte bei der Bürgerversammlung. Ortsvorsteher Horst Kritzer freute sich eingangs nicht nur, so viele Bürger begrüßen zu dürfen. Erstmals nach vierzehn Jahren mit Jürgen Guse habe er jetzt "ein Date" mit Bürgermeister Micha Bächle.

Kritzer betonte, dass er stolz auf die Waldhausener sei. Das Vereinsleben sei intakt und auch der Nachwuchs fehle nicht. Auch konnte er zahlreiche Neubürger willkommen heißen. Traditionell erhält jeder Neubürger ein kleines Präsent vom Ortschaftsrat und wird bei der jährlichen Bürgerversammlung persönlich vorgestellt.

"Das Jahr 2018 vergisst man nicht", so begann Horst Kritzer mit seinem Rückblick, "dieses Jahr hat mich geprägt wie kein anders." Besonders der geplante Windpark habe den Puls in die Höhe schnellen lassen. "In den letzten 20 Jahren gab es nicht einen Beschluss des Ortschaftrates, den die Stadt Bräunlingen einfach ignorierte so wie beim Windpark." Er habe als Ortsvorsteher hart gekämpft und viel Zeit und Energie investiert, um das Beste für den Ort zu herauszuholen. Es seien Sachen abgelaufen, die so nicht sein durften. Mehr wolle er sich zu dem Thema nicht sagen. Bürgermeister Micha Bächle betonte in seiner Rede, dass immer mit offenen Karten gespielt wurde und letztendlich der Bürgerentscheid die Richtung vorgegeben habe.

Das größte Projekt ist die Erschließung des neuen Baugebietes Hinterm Kirchle III. Hierfür gibt es schon acht Interessenten. In der Gemeinderatsitzung Ende Februar sollen die nächsten Schritte eingeleitet werden. Die Planung des Baugebiets ist abgeschlossen. Die Brändbachbrücke und Ortsstraße wurde saniert. Die Planung für den Umbau des Gemeindehauses durch Ingenieur Markus Goike ist abgeschlossen. Ortsvorsteher Horst Kritzer freut sich darauf, das Projekt umzusetzen. Für 2019 sind 500 Euro für die Statikberechnungen eingestellt. Bürgermeister Bächle dämpfte die Vorfreude ein wenig, da in der Stadt Bräunlingen mit ihrem kleinen Budget viele Projekte anstehen. Den Start des Umbaus im Jahr 2020 könne er nicht versprechen.

Der Breitbandausbau geht voran. Jetzt noch bestehende Probleme sollen so schnell wie möglich gelöst werden. Allerdings hängt das Vorankommen auch von der Witterung ab. Der Dellinger Weg wird auf 3000 Metern saniert. Ansonsten solle man ein Wegekonzept ausarbeiten, da viele Straßen im schlechten Zustand seien, so Horst Kritzer.

Für Hochwasserereignisse wegen Starkregens, von dem Waldhausen im Sommer 2016 direkt betroffen war, wird für Bräunlingen ein gesamtheitliches Konzept ausgearbeitet.

Für die kommende Ortschaftsratswahl wird eine gemeinsame Vorschlagsliste aufgestellt. Am Ende der Versammlung konnte der Ortsvorsteher David Preis für 25-maliges Blutspendern und Norbert Wetzel für 75-maliges Blutspenden ehren.