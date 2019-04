Die Löwenstarken Veranstaltungen gehen kommende Woche am Freitag, 3. Mai, den nächsten großen Schritt. Erstmals findet ein Abendprogramm der Bräunlinger Kleinkunstreihe im Großen Saal der Stadthalle statt. Was dort geboten wird, dürfte auch genügend Besucher anlocken, um die Halle zu füllen. Zurecht wird das anstehende Konzert als Höhepunkt im Veranstaltungskalender angepriesen.

Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin wird dann mit ihrem Unplugged-Programm und einem Überraschungsgast für Unterhaltung sorgen.

Sängerin stammt aus der Region

Weckerlin ist in Villingen-Schwenningen geboren und in Furtwangen aufgewachsen, weshalb ihr Weg sie auch hin und wieder in die Region führt. Dass sie nun auch in Bräunlingen zu erleben ist, hat dabei sicher auch mit den guten Verbindungen des Bräunlinger Kulturamtes zur Künstlerin zu tun. „Ich bin froh, es geschafft zu haben, einen Termin mit ihr hinzubekommen. Momentan ist sie häufiger in den USA als in Deutschland und schwer beschäftigt“, sagte Kulturamtschefin Anna Welke. Der hochkarätige Auftritt sei zugleich ein Text für die Zukunft der Löwenstarken Veranstaltungen: "Wir sind zuversichtlich, dass es ein Modell für die Zukunft ist, anstatt fünf Veranstaltungen lieber vier anzubieten, davon dann eine große. Das testen wir jetzt", so Welke. Entsprechend wird auch hier der Eintrittspreis auf 28 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse etwas angehoben.

Steile Karriere

Sabrina Weckerlin gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Darstellerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie spielte in Musicals wie „Die 3 Musketiere“, „Wicked“ oder „Tarzan“. Dort an der Seite des Deutschland sucht den Superstar-Gewinners Alexander Klaws. Außerdem war sie schon auf großer Konzerttournee in Japan, Russland und Amerika. Das Jugendmagazin Bravo hat ein Stipendium für die Joop van de Ende Academy in Hamburg ausgeschrieben. gegen zahlreiche Mitbewerber kann sich Weckerlin im Alter von 17 Jahren durchsetzen und die Jury überzeugen. Bereits während ihrer Ausbildung bekommt sie das erste Engagement.

Die Musical-Darstellering Sabrina Weckerlin wird am Freitag, 3. Mai, zu erleben sein. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Ein Ticket kostet im Vorverkauf 28 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.