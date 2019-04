Es ist kein guter Tag, um zu fotografieren. Bereits mehrere Stunden haben Markus und Katja Braßmann an einem englischen Küstenabschnitt auf den perfekten Moment gewartet, um auf den Auslöser zu drücken. Es scheint, dass heute kein Lichtstrahl durch das Grau der Wolken brechen wird. Doch plötzlich öffnet sich ein kleiner Spalt am Horizont, die Sonne kommt durch. Nur ganz kurz, doch der Reise- und Naturfotograf Markus Braßmann konnte rechtzeitig reagieren.

Vortrag bei den Wunderwelten

"Geduld, Vorbereitung und Glück", das braucht es, um eine gute Aufnahme hinzubekommen. Mehrere Monate sind seine Frau und er dafür in Großbritannien unterwegs. Vom Lake District im Norden, bis ins Dartmoor in der südenglischen Grafschaft Devon. Münden soll diese Arbeit schließlich in einem Vortrag auf dem Wunderwelten-Festival in Friedrichshafen, das vom 1. bis 3. November stattfindet. Dass die eigenen Bilder dort gezeigt werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Nicht jeder kann dort einfach mitmachen, die Aufnahmen müssen auch dem Anspruch der Veranstaltung genügen. Die Messlatte liegt dafür weit oben.

Farbspektrum über einem Leuchtturm ganz im Norden Englands. Die Grafschaft Northumberland grenz bereits an Schottland. | Bild: Simon, Guy

Braßmann kann sie erfüllen. Dabei hat er den Beruf des Fotografen nie erlernt: "Ich habe mir alles autodidaktisch beigebracht." Auch heute noch holt er sich Bücher oder Fachzeitschriften. "Und selbst, wenn ich in einem 400-Seiten-Buch nur zwei Tipps herausbekomme."

Viel Planung und Vorarbeit

Dass solche Aufnahmen wie die hier abgebildeten entstehen, braucht es viel Planung und Vorarbeit. "Wir recherchieren bereits vor der Reise, welche Plätze sich eignen, wo man es probieren könnte", erklärt Katja Braßmann. Vor Ort werden dann Reiseführer durchsucht, Postkarten angeschaut und schließlich auch auf das Wetter geachtet. "Morgens um 3 Uhr sieht man keine Wolken, sie können trotzdem da sein", sagt der Fotograf. Daher prüft er über Satellitenauswertung, wie die Wolken stehen. Die sind nämlich auch für viele Bilder wichtig: "Sie machen das Bild spannend." Gibt es zu viele und alles ist grau, wird eben im Wald fotografiert. Was dann zum Schluss noch hinzu kommt, ist die persönliche Note, der eigene Blickwinkel: "So wie man eine Stelle vor Ort noch nicht gesehen hat." Das gelingt vielleicht auch mit etwas Nieselregen, "dann wird das Grün wesentlich satter."

Über diese Hügel geistern auch die Hunde von Baskerville: Dartmoor in der englischen Grafschaft Devon im Süden des Landes. | Bild: Markus Braßmann

Emotionale Bindung ist notwendig

Was für Braßmann dabei sehr wichtig ist: "Ich kann nirgends hin, wo ich keine emotionale Bindung aufbauen kann." In Großbritannien funktioniere das gut. "In Dartmoor hat es bei mir sofort klick gemacht." An einer 80 Meter hohen Steilküste verbringt das Ehepaar rund sechs Stunden, bis das passende Bild eines Basstölpels gelingt.

Tolle Farben: Diesen Basstölpel im Flug hat Markus Braßmann im Naturschutzgebiet Bempton Cliffs abgelichtet. Es befindet sich im Osten Englands. | Bild: Simon, Guy

Wem ein gutes Landschaftsbild gelingen will, dem empfiehlt Braßmann, rechtzeitig vor Ort zu sein und sich den besten Platz auszusuchen. "Und selbst wenn man meint, das wird nichts. Einfach noch etwas warten. Die besten Bilder waren jene bei denen ich dachte, das wird heute nichts mehr", sagt der Fotograf.

Für ihn und seine Frau geht es Ende April wieder nach Großbritannien. Mit viel Geduld und Gespür weiteren Aufnahmen für den Vortrag hinterher. Und dem kleinen bisschen Zeit, wenn man denkt, heute wird das nichts.