Die Löwenstarken Veranstaltungen gehen in die letzte Runde vor dem Saisonende 2019. Die nächste Veranstaltung in der Stadthalle startet am Donnerstag, 31. Oktober. Dann wird es wieder einmal magisch in Bräunlingen.

Julian Button ist preisgekrönter Zauberer, Schattenspieler und ausgebildeter Musicaldarsteller. Mit will das Programm wieder in die Comedy- und Zauberei-Richtung gehen. Beides Elemente, die in vergangenen Auftritten bei den Löwenstarken Veranstaltungen beim Publikum sehr gut angekommen sind.

Mit Händen und Licht

Button lässt dabei mit seinen Händen und etwas Licht ganze Welten entstehen. Gerne wird dabei auch das Publikum miteinbezogen. So erklärt er einem Gast, wie der sich hinzustellen hat. Geht dann das Licht aus, hat es den Anschein, als ob der Besucher einen Gorilla füttert. In seinem Soloprogramm „Ausgetrickst“ vereint der Künstler geschickt verschiedenste Unterhaltungsformen miteinander. Mit seiner künstlerischen Arbeit begeistert Button indes nicht nur seine Besucher. So gewann der Wahlhamburger bereits mehrere internationale Preise, trat in der erfolgreichen französischen Fernsehsendung Le Plus Grande Cabaret du Monde in Paris auf und wurde in Köln mit dem Publikumspreis Kunst gegen Bares geehrt.

Karten-Verlosung

Der zauberhafte Abend mit Künstler Julian Button startet am Freitag, 25. Oktober. Der SÜDKURIER verlost dafür drei mal zwei Karten. Wie Sie an der Verlosung teilnehmen können? Einfach bis spätestens Dienstag, 29. Oktober, 14 Uhr, unter 01379/37050035 anrufen, Namen und das Stichwort „Magie„ nennen (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend.) Die Gewinner werden in der SÜDKURIER-Ausgabe am Mittwoch, 30. Oktober, veröffentlicht. Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr, der Abend mit Magie, Schattenspiel und Musik beginnt um 20 Uhr.

Die Eintrittskarten für den Abend kosten im Vorverkauf 20,90 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.