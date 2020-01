von von Guy Simon

Den Stadträten wird mit ihrer Wahl eine Aufgabe mit großer Verantwortung übertragen. Sie diskutieren, erörtern und stimmen schließlich über Maßnahmen ab, die zum Teil hohe Kosten mit sich bringen. Die Summen gehen da auch in den Millionenbereich.

Unterbränd Die Planung ist abgesegnet: So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Unterbränd aussehen Das könnte Sie auch interessieren

Für eine Gemeinde wie etwa Bräunlingen ist es da meist auch so, dass das bundespolitische Auftreten der verschiedenen Parteien, sich nur bedingt auch bis in den Gemeinderat zieht. Meistens werden Entscheidungen einstimmig getroffen. Geht es etwa darum, dass weitere Kindergartenplätze notwendig sind, sind sich auch die Fraktionen einig: Da muss was getan werden – unabhängig, welcher Partei ich angehöre.

Bräunlingen Die rote Zahl soll weg: Stadt will Stromerzeugung am Kirnbergsee effizienter machen Das könnte Sie auch interessieren

Nun gab es aber in der vergangenen Ratssitzung tatsächlich eine Situation, in der das Parteibuch plötzlich eine Rolle zu spielen schien. Nämlich bei der Besetzung des Gutachterausschusses der Gemeinde. Er kommt zum Einsatz, wenn es etwa um die Wertermittlung eines Grundstückes geht. Waren es früher vier Ratsmitglieder, die im Ausschuss mit dabei waren, sind es jetzt insgesamt drei – zwei aus den Reihen der Räte, einer aus dem Stadtbauamt.

Meinung Geschichte wird erlebbar: Ein historischer Moment im Bräunlinger Gemeinderat von Guy Simon Das könnte Sie auch interessieren

Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung wollte das so gliedern, dass auch jede Fraktion vertreten ist, wenn auch nur in Stellvertreterfunktion. Ein Vertreter der CDU, ein Stellvertreter der SPD, ein Vertreter der Gruppe 84, ein Stellvertreter der FDP – und schließlich ein Vertreter aus dem Stadtbauamt mit Stellvertreter. Nachdem zuerst über diese Regelung generell abgestimmt wurde, forderte die CDU eine paritätische Verteilung, wodurch sie zwei Plätze für den Ausschuss bekommen würde. Das gipfelte schließlich in einer Diskussion, die für eine Vertagung des Punktes sorgte. Erst sollen sich die Fraktionen besprechen, dann kommt der Punkt erneut auf die Tagesordnung.

Zukünftig also lieber mehr große und schwerwiegende Entscheidungen. Da klappt das besser.