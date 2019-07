War es in der Geschichte immer nur der Dreiklang Kinder, Küche, Kirche? Dieser Frage geht am Sonntag, 7. Juli, ein Vortrag im Kelnhof-Museum nach. 100 Jahre sind es her, seit Frauen in Deutschland erstmals wählen durften. Daran anknüpfend findet am Sonntag um 14.30 Uhr im Kelnhof-Museum der Vortrag statt, an dem einige Bräunlinger Frauenschicksale auf dem langen Weg bis zu dieser Errungenschaft vorgestellt werden.

Spuren hinterlassen

Kuratorin Susanne Huber-Wintermantel macht auf Frauen aufmerksam, die in Bräunlingen vom frühen Mittelalter bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt und Erinnerungsspuren hinterlassen haben. Die Referentin spannt den Bogen von der adeligen Alemannin über Frauen aus der Gründungszeit der Stadt, den mit fürstenbergischen Soldaten alleingelassenen Frauen von 1489, den Hexen im 30-jährigen Krieg, einigen Frauen der Familien Gumpp und Schellenberg, sittsamen Jungfern, Ehefrauen, Müttern und Witwen, und sogar einer im Jahre 1818 misshandelten und geschiedenen Frau bis zu einer Bräunlingerin, die 1941 wegen „Vergehen gegen das Heimtückegesetz“ angeklagt worden war.

Wie immer am ersten Sonntag im Monat ist das gesamte Kelnhof-Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet.