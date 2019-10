Die Werksfeuerwehr von Freilacke und die Dögginger und Bräunlinger Kollegen waren im Einsatz beim Lackhersteller. Gegen 13:45 Uhr war es in der Flüssiglackproduktion zu einem Brand an einer Maschine gekommen. In Folge dessen habe die CO 2 -Löschanlage im entsprechenden Brandabschnitt vorschriftsmäßig ausgelöst und den Brand unmittelbar gelöscht.

Über den Feueralarm wurde die Werksfeuerwehr Freilacke und die übergeordneten örtlichen Feuerwehren Döggingen und Bräunlingen alarmiert, die umgehend vor Ort waren. Die Feuerwehren hätten die Situation jederzeit unter Kontrolle gehabt. Die Ursache der Brandentwicklung ist noch nicht bekannt, die Produktion wird am morgigen Dienstag jedoch wieder regulär ihren Betrieb aufnehmen.