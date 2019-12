Mit dem vorweihnachtlichen Singen bei Kerzenschein gelang dem Männergesangverein (MGV) eine hervorragende Einstimmung auf die bevorstehenden Weihnachtstage. Etliche Lieder darunter „So still die Nacht“, „Oh du gnadenreiche Zeit“ und „Weihnachtsglocken“ verstärkten die Weihnachtsstimmung der Besucher.

Ralf Wolf überzeugte mit seinem Trompetensolo bei „Lobt den Herrn der Welt“.

„Ich war mit dem Konzert sehr zufrieden und die Besucher waren von dem Abend sehr berührt, sagt der zufriedene MGV-Chorleiter Matthias Listmann. Jeder habe sein Bestes gegeben „Das was zählt, haben die Besucher wahrgenommen, das ist heute sehr gut gelungen.“

Bräunlingen Chorgesang erfreut in Bräunlingen 250 Gäste Das könnte Sie auch interessieren

Neben Weihnachtsliedern waren auch Stücke von Udo Jürgens, von Mozart und Beethoven zu hören. Sehr gut waren auch der „Gefangenenchor aus Nabucco“ von Verdi und „Dry your Tears Africa„, die der gemischte Chor mit Begleitung eines Stadtmusikensembles sang. Sehr gut kam beim Publikum auch Liliya Blenkle am Klavier und ihre Kinder an – der neunjährige Arthur und der elfjährige Markus boten ein Geigenduo. Viel Applaus erhielten die Soli von Ralf Wolf mit der Trompete und Matthias Listmann am Klavier. „Das Stück „Chor der Pilger“ war sehr schwierig, vor allem in den Passagen, wenn das Klavier nicht mit dabei war.

Auch der Chorverbands-Vize ist begeistert

„Das Konzert hat mir sehr gut gefallen, auch das Zusammenspiel des gemischten Chores mit dem Ensemble der Stadtkapelle ist sehr gut angekommen“ sagte der Vizepräsident des Schwarzwald Baar Chorverbands, Ernst Engesser aus Pfohren. Neben dem Engagement der Familie Blenkle war er auch von der Zusammenarbeit mit der Stadtkapelle und die gegenseitige Unterstützung begeistert.