von Manfred Minzer

Im Tal der Gauchach zwischen Döggingen und Unadingen geboren, wuchs sie im Kreise dreier Schwestern auf und war schon in frühester Jugend eingebunden in das mühsame Tagwerk einer Landwirtschaft und des Müllereibetriebs. Noch fünf Jahre wohnte sie nach ihrer Heirat mit Ernst Küssner 1955 in der Mühle, ehe die Familie nach Döggingen umsiedelte, wo die Verstorbene die damalige genossenschaftliche Molkerei betreute. Bis zuletzt nahm sie regen Anteil am Welt- und Gemeindegeschehen und erst wenige Tage vor ihrem Tod konnte man sie noch beim Einkauf im Dorfladen antreffen. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 26. September, 14 Uhr, auf dem hiesigen Friedhof statt.