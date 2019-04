von SK

Die Lammgesellschaft Bräunlingen hielt ihre Generalversammlung im Vereinsdomizil, dem ehemaligen Gasthaus "Rebstock", ab. Das vergangene Vereinsjahr stand ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens des Vereins. Neuer Kassier ist Berthold Geyer.

Fidelius Waldvogel ein Hit

Vorstand Gerhard Hofacker konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken, was auch Wolfgang Kropfreiter in Vertretung von Schriftführer Wolfgang Böhe in seinem Bericht unterstrich. Zum Jubiläum hatte man nach einer Stadtführung mit „Kind und Kegel“ in der Heimatstadt, später mit Jung und Alt samt altem Bildmaterial am Lagerfeuer gefeiert. Ein Jahresausflug nach Heidelberg, ein öffentlicher Giggelobed und die Chorkonzerte im Advent unterstrichen das rege Vereinsleben. Beim Jubiläumsabend im Dezember war Fidelius Waldvogel als Höhepunkt des Abends zu Gast.

Gerhard Hofacker bestätigt

Bei den Neuwahlen wurde Vorstand Gerhard Hofacker für weitere zwei Jahre einstimmig gewählt. Nach acht Jahren gab Reinhard Faller sein Amt als Kassier ab, als Nachfolger wurde Berthold Geyer einstimmig gewählt. Beisitzer bleibt Hermann Paganini und neben Kassenprüfer Paul Rosenstihl wurde Hermann Hummel zum neuen Kassenprüfer gewählt. Reinhard Faller erhielt ein Präsent für seine geleistete Arbeit. An der Fasnet hatte man wieder die beliebte Besenwirtschaft, den "Rebstock", geöffnet, die Resonanz fiel äußerst positiv aus. Im nächsten Jahr will es der Verein etwas ruhiger angehen lassen und sich auf das interne Vereinsleben beschränken, einzig der Lammchor wird wieder sein Scheunenkonzert veranstalten.

Die Geschichte hinter dem Verein

Übrigens: Die Lammgesellschaft Bräunlingen ist aus einem Freundeskreis ehemaliger Bräunlinger Pfadfinder entstanden. Man traf sich regelmäßig am Sonntagabend im ehemaligen Gasthaus „Lamm“ zum Ende der Pfadfinderzeit. Nach Schließung des Gasthauses kam es im Juni 1988 zur Vereinsgründung und man mietete das „Buckhiesli“ der Familie Rimmele als Vereinstreff an, wo auch weitere Mitglieder von außerhalb dazu stießen. Danach zog man in die ehemalige Metzgerei Faller neben dem Zunfthaus um und traf sich dort im Vereinstreff „Li-La-Lamm“. Neben regelmäßigen Stammtischen im jetzigen Vereinslokal „Rebstock“ werden die Fasnet, das Theaterspiel und seit zwölf Jahren auch der Chorgesang groß geschrieben. Im Kulturleben von Bräunlingen hat der Verein schon einige Höhepunkte gesetzt und wurde dafür auch schon ausgezeichnet.