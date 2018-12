Die vorweihnachtliche Hektik hinter sich lassen: Dazu verhalf das Weihnachtskonzert der Lammgesellschaft am Sonntagabend nahezu perfekt. "Wir hoffen, dass sie die vorweihnachtliche Hektik und den Stress hinter sich lassen können und wir alle mit unserem Weihnachtskonzert auf die festlichen Tage gut einstimmen können" sagte Simone Burgert von der Lammgesellschaft.

Kräftige ausdrucksstarke Stimmen gab es beim Weihnachtskonzert in der Stadtkirche zu hören. Bild: Dagobert Maier

Diesen Wunsch zu erfüllen, gelang den Sängern am Sonntagabend mit ihren adventlichen und weihnachtlichen Kirchenmusikgesängen vollauf. Dies zeigte auch der stehende, lange anhaltende Applaus der Besucher in der vollbesetzten Stadtkirche zum Ende und bei den Zugaben. Vorweihnachtliche Stimmung machte sich in der Stadtkirche durch die mit tollen Stimmen vorgetragen Gesänge in verschiedenen Besetzungen breit. Sie reichten vom Kyrie, über Es ist ein Ros entsprungen bis hin zu Drei Könige und das Lied der Hirten. Besondere Akzente boten die Solisten, dabei vor allem Chorleiterin Sandra Heinz mit Bereite dich Zion von Bach

Sopranistin und Chorleiterin Sandra Heinz beeindruckte mit einigen Soli. Bild: Dagobert Maier

und Celine Esterle an der Harfe mit Blaue Diamanten. Der Reinerlös des von Susanne Heiß am Klavier begleiteten Konzertes kommt dem Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg zugute.