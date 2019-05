von Ferdinand Harich

Zwei Wochen ohne Smartphone? Das klappt nie und nimmer. Von wegen. Die Teilnehmer des Bräunlinger Kinderzeltlagers der Seelsorgeeinheit Baar fiebern jedes Jahr zwölf handyfreien Tagen entgegen. Auch auf Strom und fließendes Wasser können die Lager-Begeisterten gut verzichten.

„Unser Lagerleben ist minimalistisch und man hat Zeit, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren“, sagt Leonie Dieterle. Seit 2012 ist sie als Leiterin beim Kinderzeltlager dabei. „Viele Eltern trauen ihren Kindern leider nicht mehr zu, zwölf Tage auf dem Lager zu verbringen“, bedauert die 22-jährige Studentin. „Dabei ist das Zeltlager ein toller Kontrast zum Alltag“, pflichtet ihr Nadine Limberger bei. Sie betreut seit 2010 als Leiterin das Kinderzeltlager.

Sie leiten das Kinderzeltlager: Nadine Limberger (links) und Leonie Dieterle. Heute gibt es dazu einen Schnuppertag. Bild: Ferdinand Harich | Bild: Ferdinand Harich

„Die Kinder schlafen gemeinsam in Zelten, singen am Lagerfeuer oder machen Geländespiele“, erzählt die 24-Jährige. Tische und Bänke würden auch immer selber aus Holz gebaut, um an ihnen gemeinsam zu essen, fügt Leonie Dieterle hinzu. „Wir waren früher immer als Kinder dabei“, erinnern sich beide Leiterinnen. Damals sei einfach jedes Kind mit in das Zeltlager gegangen: „Viele Eltern haben den Urlaub extra so gelegt, dass ihre Kinder mit aufs Lager konnten.“

In letzter Zeit gingen die Teilnehmerzahlen etwas zurück. Um dagegen vorzugehen, wurde die Werbetrommel im vergangenen Jahr kräftig gerührt. Dieses Jahr wollen die Lagerleiterinnen allen neugierigen Kindern und Eltern mit einem Schnuppertag einen Einblick in den Lageralltag ermöglichen. Das Bräunlinger Kinderzeltlager wird seit 1991 in den ersten beiden Wochen der Sommerferien veranstaltet. Leonie Dieterle und Nadine Limberger würden es sehr bedauern, müssten sie die Freizeit aufgrund fehlender Nachfrage absagen

Das Zeltlager findet diesen Sommer vom 29. Juli bis zum 9. August statt. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 ahren dürfen mit. Für die 14- bis 16-Jährigen gibt es in diesem Jahr ein spezielles Fahrtenlager. Interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen, den Schnuppertag am Mittwoch, 29. Mai, um 17 Uhr im Pfarrhof, Hüfingerstraße 2, zu besuchen.