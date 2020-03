Fünf „Löwenstarke Veranstaltungen“ mit überregional bekannten Interpreten präsentiert das Bräunlinger Kulturamt in den kommenden Monaten. Dabei ist bei den kurzweiligen Abenden in der Stadthalle von verschiedenen Musikrichtungen über Einblicke in verschiedene Verhaltensweisen bis hin zum Kabarett alles mit dabei. Beginn ist am 28. März.

Chart-, Pop- und Rock-Songs und auch elektronische Musik stehen bei Brotäne Herdepfl im Mittelpunkt.

Polkas und Märsche sucht man vergeblich bei den „Brotäne Herdepfl“, der bekannten „Brass Dance Music vom Schwarzwald„ bei ihrem Auftritt am Samstag 28. März. Los geht es um 20 Uhr in der Bräunlinger Stadthalle. Die Musiker haben sich den Chart-, Pop- und Rock-Songs verschrieben, die sie auch als elektronische Musik präsentieren. Aus eigens angefertigten Arrangements mit etlichen Bläsern und einem Drummer entwickeln sie einen eigenen Sound und eine Stilrichtung, die sie als „Brass Dance Music“ bezeichnen. Nach ihren Auftritt am 28. März wird ein DJ weiter für Rockstimmung in der Stadthalle sorgen.

Spaßpädagogik für die ganze Familie

Deutschlands lustiger Jugendexperte, wie Diplom-Pädagoge Matthias Jung genannt wird, gibt in seiner Show am 14. Mai ab 20 Uhr interessante, lustige und auch tiefe Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies. Er hat auch hilfreiche und humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck und trägt sie seinen Zuhörern vor. Matthias Jung bietet in seiner Show eine Mischung aus Sachverstand und Humor, die faktenreich und äußerst unterhaltsam präsentiert wird. Jung bietet echte Spaßpädagogik für die ganze Familie. Dabei geht er auch auf verschiedene Pubertätsthemen ein, die unter anderem sich mit den hitzigen Diskussionen über die Schule, das Zimmeraufräumen, das Helfen im Haushalt, Whats App und der wichtigen oder unwichtigen Hygiene beschäftigen. Viele Eltern meinten, dass sie ihr Familienleben in fast jedem Satz beim Programm des Abends wiedererkennen.

Auftritt mit Lagerfeuerromantik

Milou & Flint (Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr) lieben das ehrlich Handgemachte und mit ihrem Harmoniegesang wie bei Simon und Garfunkel verleihen sie jedem Auftritt eine gewisse Lagerfeuerromantik. Dabei läuft alles nach dem Motto „mal bunt, mal fröhlich-verspielt und mal nachdenklich“ ab. Ihren Poesie–Pop zeichnen darüber hinaus die deutschsprachigen Texte aus, die berührende Geschichten aus dem Leben erzählen.

Petra Binder und Doris Reichenauer bringen schwäbische Mundart auf die Bräunlinger Bühne.

Zu einer schwäbischen Mundarthochburg wird die Bräunlinger Stadthalle am Donnerstag, 5. November, (Beginn 20 Uhr), wenn „Dui do on de Sell“ auf der Bühne stehen. Die beiden süddeutschen Kabarettistinnen Petra Bilder und Doris Reichenauer, zwei ganz normale Frauen in der Mitte des Leben, lassen sich über das Erlebte und Geschehen in schwäbischen Familien aus. Ohne Hemmungen mit schwäbischem Charme untermalt, legten sie viel Schwächen von Frauen und Männern offen, ohne sich dabei selbst zu schonen. Das gegenseitige Kennenlernen, die Probleme mit den „Gegenschwiegereltern“ und der Vorruhestand des Ehemannes bringt neue teils unerwartete Herausforderungen mit sich.

Viele eigene Interpretationen

Unterschiedliche Bässe und Gitarren, Keyboard, Geige und Saxophon sind die charakteristischen Merkmale der „Wombats“, die am Samstagabend, 14. November, ab 20 Uhr in der Stadthalle zu hören sein werden. Dabei wird der sehr Irish Folk Sound, der neben Rock und Poptiteln zu hören ist, zu etwas Besonderem. Vor allem die Flöte und die Geige bieten ein besonderes Hörerlebnis, versprechen die Veranstalter. Dies gehört mit zur ungewöhnlichen, mitreißende Stimmung bei einem Wombats-Konzert. Ein besonderer musikalischer Leckerbissen der Wombats sind die vielen eigenen Interpretationen aus den Stilrichtungen wie Classic-Rock, Rock und Pop sowie Folk-Rock und Country.