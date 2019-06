Nicht jeder kann von sich behaupten, schon mal im Kittchen gesessen zu haben. Joachim Schweitzer gehört allerdings dazu. „Was?“ – werden dabei empörte Stimmen laut: Das kann dich nicht wahr sein. Der verdiente ehemalige Hauptamtsleiter der Stadt Bräunlingen, der sich jetzt ehrenamtlich um das Archiv der Zähringerstadt kümmert im Gefängnis? Niemals!

Bräunlingen Schatztruhe Stadtarchiv: Joachim Schweitzer ist Herr über das Gedächtnis der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Nun gut, vielleicht ist das Ganze etwas übertrieben. Es war nicht unbedingt ein Gefängnis und die Dauer ist auch nicht wirklich von Bedeutung. Interessant ist es dennoch.

Aber worum ging es dabei denn eigentlich? Dazu muss die Uhr ein paar Jahre zurückgedreht werden. Joachim Schweitzer ist mit einem Jugendfreund als junger Bub in der Stadt unterwegs. Es muss wohl Herbst gewesen sein. Die Beiden kommen an großen Blätterhäufen vorbei, die von den Bauhof-Mitarbeitern zusammengekehrt wurden. Mühselige Arbeit für die einen, ein großes Vergnügen in Kinderaugen. Prompt stürzen sich die Jungen in die Häufen, tollen umher. Just in diesem Moment kommt jedoch der damalige Bürgermeister Bernhard Blenkle des Wegs. Er beobachtet den Unfug – und schreitet ein.

Meinung Gemeindereform lässt in den Siebzigern die Dokumente wandern von Guy Simon Das könnte Sie auch interessieren

Die Folge: Joachim Schweitzer und sein Freund müssen ins Rathaus in den Arrest. Eine entsprechende Zelle gab es noch, auch in vielen anderen Rathäusern auf der Baar. „Direkt rechts im Rathauseingang“, weiß Schweitzer, dort habe sie sich befunden. Wie lange sie dort schließlich eingesperrt waren, daran kann er sich nicht mehr erinnern. Gefühlt sei es ein ganzer Nachmittag gewesen. In Kinderaugen hat die Zeit allerdings eine andere Dimension.