von Lutz Rademacher

Etwa 30 liebevoll gestaltete große Krippen sind bis Weihnachten jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Kelnhof-Museum zu sehen. Hinzu kommen kleinere Krippen, Laubsägearbeiten und Bilder. Die Exponate stammen weitgehend aus privater Hand und aus verschiedenen Generationen.

Leonie und Patrick Bäurer an Querflöte und Piano sorgen für die musikalische Umrahmung bei der Eröffnung der Krippenausstellung im Kelnhof-Museum.

Nach zehn Jahren Pause hatte der Kulturförderverein die dritte Ausstellung dieser Art initiiert und in Szene gesetzt. Bei der gut besuchten Eröffnungsfeier, die musikalisch von Leonie und Patrick Bäurer an Querflöte und Piano untermalt wurde, erinnerte Christof Reiner daran, dass das Krippenbauen in Bräunlingen eine alte Tradition ist.

Vikar Walter musste die Stadt verlassen

Ihre Blütezeit erlebte sie in den 1930er Jahren unter Vikar Walter, der die Stadt 1934 aus politischen Gründen verlassen musste. Das Krippenbauen wurde dann unter Leitung von Ferdinand Hofacker, dem Senior des Kolpingvereins, unter Mithilfe von Julius Nobs und Otto Scheitzer fortgeführt. Jedes Jahr waren etwa 30 begeisterte junge Leute dabei, bis der Krippenbau 1938 verboten wurde. Einige Exponate stammen aus dieser Zeit.

Bürgermeister Micha Bächle freute sich über eine tolle Gemeinschaftsaktion, die die Ausstellung möglich gemacht hatte. Mit seinem profunden Wissen über die Entstehung des Krippenbaus beeindruckte der Donaueschinger Theologe Heinrich Feldmann die Anwesenden in einem halbstündigen Vortrag.

Heinrich Feldmann, Diplom-Theologe aus Donaueschingen, beeindruckt die Anwesenden mit profundem Wissen über die Geschichte der Krippen.

Dabei ging er auch auf die einzelnen Krippenfiguren ein. Hierzu hatte er seine eigenen mitgebracht, die der Hüfinger Bildhauer Otmar Meier vor 50 Jahren geschnitzt hatte.

Kaiserin Helena schuf erste Krippe

Die ersten Krippenbilder tauchen auf den Wänden und Deckeln von Sarkophagen als „gemeißeltes Wort Gottes“ auf. Die Krippe selbst begann im 3. Jahrhundert mit der Kaiserin Helena, die die Höhle außerhalb von Bethlehem ausfindig machte, in der Christus geboren worden sein soll und sie als Geburtskirche ausstattete. „Die Mutter aller Krippen“ waren lebendige Krippen zu Zeiten von Franz von Assisi in Greccio. In der Renaissance gingen Künstler daran, diese Szenen zu malen. In der Barockzeit begann dann der eigentliche Krippenbau, wie wir ihn heute kennen.

Schönste Krippensammlung in Brixen

Die schönste Krippensammlung findet man im Diözesanmuseum in Brixen, Südtirol. Im Bürgersaal München findet man Krippen, die aber nicht die Geburt Christi, sondern andere Geschichten aus der Bibel darstellen.