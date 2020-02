Unterbränd vor 3 Stunden

Kreisstraße K 5737 wird gesperrt: Ortsdurchfahrt Unterbränd wird im April erneuert

In Unterbränd stehen Bauarbeiten an. Anfang April soll die Ortsdurchfahrt Unterbränd erneuert werden. Damit einher gehen allerdings auch Sperrungen in der Ortschaft.