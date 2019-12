Die Stadt Bräunlingen muss in den kommenden Jahren für das Seniorenzentrum erheblich tiefer in die Tasche greifen, um das Defizit auszugleichen. Nachdem die Arbeiterwohlfahrt den auslaufenden Vertrag kündigen wollte und damit der Fortbestand des Hauses unsicher war, stimmte der Zweckverband Seniorenzentrum einstimmig zu, in Zukunft erheblich höhere Defizitbeteiligungen zu übernehmen.

Kosten steigen von 16 000 auf 52 000 Euro

„Wir schätzen die Arbeit des Seniorenzentrums sehr und müssen nun die bittere Pille schlucken. Eine eventuelle Schließung ist abgewendet“, sagte Bürgermeister Micha Bächle zur höheren Belastung. Somit werden sich die Zahlungen 2020 von bislang 16 000 Euro auf rund 40 000 Euro erhöhen und bis 2022 auf 52 000 Euro steigern. Durch Kreditumschichtungen konnte eine leichte Entlastung erreicht werden.

Sicherung der Arbeitsplätze wichtig

„Die Verhandlungen brachten ein gutes Ergebnis und wir müssen nach vorne schauen“ betonte Michael Gut und auch Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmaier sah die neue Vereinbarung als gutes Ergebnis an. „Ich finde die Teilnahme an den Pflegesatzverhandlungen und die Sicherung der Arbeitsplätze ist sehr wichtig“. Die Verschuldung liegt aktuell bei rund 665 000 Euro, bei einer Tilgung von 17 500 Euro.

Haus zu 90 Prozent belegt

Die Wartezeit für einen der 29 Plätze im Seniorenzentrum beträgt aktuell zwischen neun Monaten und einem Jahr. Darauf wies die Einrichtungsleiterin Bianca Braunersreuther hin, die kurz einige statistische Zahlen vortrug. Die Belegungsquote lag in 2019 bei knapp 90 Prozent, wobei der Pflegegrad III der Betreuten mit 16 Personen überwiegt. Mit zwölf Personen kommen die meisten Bewohner aus Bräunlingen, doch auch Leute aus Hüfingen, Donaueschingen und sogar aus Freiburg sind in Bräunlingen untergebracht. Das Durchschnittsalter beträgt bei Männern 84,2 Jahre und bei Frauen 87,7. Elf Einheiten im betreuten Wohnen sind vermietet.

Uli Mehnert vom Förderverein zeigte sich mit dem Verlauf 2019 vor allem der Cafeteria sehr zufrieden und regte an, das Erscheinungsbild des Hauses vor allem im Außenbereich zu verbessern.